Одесса увеличивает финансирование на безопасность: 41 млн грн для программы

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Члены постоянной комиссии Одесского городского совета приняли решение об увеличении финансирования программы "Безопасный город Одесса" более чем на 40 миллионов гривен. Одновременно сокращено финансирование программы поддержки территориальной обороны и добровольческих формирований.

Об этом стало известно во время постоянной комиссии по планированию, бюджету и финансам Одесского городского совета.

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Увеличение средств на программу

Известно, что по инициативе директора Департамента муниципальной безопасности Виктора Кузнецова финансирование программы "Безопасный город Одесса" увеличено на 41,2 миллиона гривен.

Эти средства будут направлены на поддержку и развитие мер, обеспечивающих безопасность в городе. В ходе заседания бюджетной комиссии также было рассмотрено финансирование воинских частей, на что выделили аналогичную сумму — 41,2 млн грн. Для поддержки инициатив, способствующих реализации программы "Безопасный город", из депутатских фондов было выделено дополнительно 700 тысяч гривен.

Урезание затрат на ТРО

В то же время финансирование программы "Содействие развитию подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований" было сокращено на 40,5 миллиона гривен, из-за того, что эти деньги были не использованы. Эти средства перераспределили на приоритетные проекты безопасности.

Все решения были приняты единогласно, и отдел мобилизационной и оборонной работы Одесского горсовета поручен подготовить изменения к программам.

Напомним, в этом году более 500 млн. грн. на обустройство школьных укрытий выделили Одесской области. Также в Одесской области почти завершено строительство фортификационных сооружений.