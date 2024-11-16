Одесса увеличивает финансирование на безопасность: 41 млн грн для программы

В Одессе увеличили финансирование программы "Безопасный город"
Члены постоянной комиссии Одесского городского совета приняли решение об увеличении финансирования программы "Безопасный город Одесса" более чем на 40 миллионов гривен. Одновременно сокращено финансирование программы поддержки территориальной обороны и добровольческих формирований.
Об этом стало известно во время постоянной комиссии по планированию, бюджету и финансам Одесского городского совета.
Увеличение средств на программу
Известно, что по инициативе директора Департамента муниципальной безопасности Виктора Кузнецова финансирование программы "Безопасный город Одесса" увеличено на 41,2 миллиона гривен.
Эти средства будут направлены на поддержку и развитие мер, обеспечивающих безопасность в городе. В ходе заседания бюджетной комиссии также было рассмотрено финансирование воинских частей, на что выделили аналогичную сумму — 41,2 млн грн. Для поддержки инициатив, способствующих реализации программы "Безопасный город", из депутатских фондов было выделено дополнительно 700 тысяч гривен.
Урезание затрат на ТРО
В то же время финансирование программы "Содействие развитию подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований" было сокращено на 40,5 миллиона гривен, из-за того, что эти деньги были не использованы. Эти средства перераспределили на приоритетные проекты безопасности.
Все решения были приняты единогласно, и отдел мобилизационной и оборонной работы Одесского горсовета поручен подготовить изменения к программам.
Напомним, в этом году более 500 млн. грн. на обустройство школьных укрытий выделили Одесской области. Также в Одесской области почти завершено строительство фортификационных сооружений.
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