Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе увеличили финансирование программы "Безопасный город" arrow

В Одессе увеличили финансирование программы "Безопасный город"

16 ноября 2024 15:59
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесса увеличивает финансирование на безопасность: 41 млн грн для программы
Видео камеры наблюдения. Фото иллюстративный: facebookEngineeringAnalytics
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Члены постоянной комиссии Одесского городского совета приняли решение об увеличении финансирования программы "Безопасный город Одесса" более чем на 40 миллионов гривен. Одновременно сокращено финансирование программы поддержки территориальной обороны и добровольческих формирований.

Об этом стало известно во время постоянной комиссии по планированию, бюджету и финансам Одесского городского совета.

Читайте также:

Увеличение средств на программу

Известно, что по инициативе директора Департамента муниципальной безопасности Виктора Кузнецова финансирование программы "Безопасный город Одесса" увеличено на 41,2 миллиона гривен.

Эти средства будут направлены на поддержку и развитие мер, обеспечивающих безопасность в городе. В ходе заседания бюджетной комиссии также было рассмотрено финансирование воинских частей, на что выделили аналогичную сумму — 41,2 млн грн. Для поддержки инициатив, способствующих реализации программы "Безопасный город", из депутатских фондов было выделено дополнительно 700 тысяч гривен.

Урезание затрат на ТРО

В то же время финансирование программы "Содействие развитию подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований" было сокращено на 40,5 миллиона гривен, из-за того, что эти деньги были не использованы. Эти средства перераспределили на приоритетные проекты безопасности.

Все решения были приняты единогласно, и отдел мобилизационной и оборонной работы Одесского горсовета поручен подготовить изменения к программам.

Напомним, в этом году более 500 млн. грн. на обустройство школьных укрытий выделили Одесской области. Также в Одесской области почти завершено строительство фортификационных сооружений.

Одесса Одесская область военные Одесская ОГА Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:09 Зеленский рассказал об одном из пунктов Плана устойчивости

15:59 В Одессе увеличили финансирование программы "Безопасный город"

15:46 Сборная Украины потерпела второе подряд фиаско в отборе на Евро

15:45 Борис Джонсон раскритиковал звонок Шольца Путину

15:29 В Одессе и области нет водоснабжения — адреса

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

15:25 Во Львове передали авто в рамках акции "Пикапы для ВСУ" — фото

15:25 Мобилизация 160 тысяч человек — в Минобороны раскрыли планы

15:22 Шахта Покровска должна быть под контролем Украины, — Bloomberg

15:15 Запрет на продажу алкоголя — какие ограничения в Украине

15:09 Самый холодный регион — прогноз погоды в Харькове на завтра

16:09 Зеленский рассказал об одном из пунктов Плана устойчивости

15:59 В Одессе увеличили финансирование программы "Безопасный город"

15:46 Сборная Украины потерпела второе подряд фиаско в отборе на Евро

15:45 Борис Джонсон раскритиковал звонок Шольца Путину

15:29 В Одессе и области нет водоснабжения — адреса

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

15:25 Во Львове передали авто в рамках акции "Пикапы для ВСУ" — фото

15:25 Мобилизация 160 тысяч человек — в Минобороны раскрыли планы

15:22 Шахта Покровска должна быть под контролем Украины, — Bloomberg

15:15 Запрет на продажу алкоголя — какие ограничения в Украине

15:09 Самый холодный регион — прогноз погоды в Харькове на завтра

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
Text

23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

Text

20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

Text

20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

Text

20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Text

12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Text

12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке