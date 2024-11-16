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В Одесі збільшили фінансування програми "Безпечне місто"

16 листопада 2024 15:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одеса збільшує фінансування на безпеку: 41 млн грн для програми
Відео з камер спостереження. Фото ілюстративне: facebookEngineeringAnalytics
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Члени постійної комісії Одеської міської ради ухвалили рішення про збільшення фінансування програми "Безпечне місто Одеса" на понад 40 мільйонів гривень. Одночасно скорочено фінансування програми підтримки територіальної оборони та добровольчих формувань.

Про це стало відомо під час постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів Одеської міської ради.

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Збільшення коштів на програму

Відомо, що за ініціативою директора Департаменту муніципальної безпеки Віктора Кузнєцова фінансування програми "Безпечне місто Одеса" збільшено на 41,2 мільйона гривень. 

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку і розвиток заходів, що забезпечують безпеку в місті. Під час засідання бюджетної комісії також було розглянуто фінансування військових частин, на що виділили аналогічну суму — 41,2 млн грн. Для підтримки ініціатив, що сприятимуть реалізації програми "Безпечне місто", з депутатських фондів було виділено додатково 700 тисяч гривень.

Урізання витрат на ТрО

Водночас фінансування програми "Сприяння розвитку підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань" було скорочено на 40,5 мільйона гривень, через те що ці гроші були не використані. Ці кошти перерозподілили на пріоритетні безпекові проєкти.

Усі рішення були ухвалені одноголосно, і відділу мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міськради доручено підготувати зміни до програм.

Нагадаємо, в цьому році понад 500 млн грн на облаштування шкільних укриттів виділили Одеській області. Також на Одещині майже завершено будівництво фортифікаційних споруд.

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