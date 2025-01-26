Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе появилась улица в честь семьи спасителей евреев arrow

В Одессе появилась улица в честь семьи спасителей евреев

26 января 2025 13:53
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Улица Шевалевых появилась в Одессе
Указатель с названиями улиц. Фото иллюстративное: Новости.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе улицу Лизы Чайкиной переименовали в честь одесской семьи врачей, которые спасли сотни жизней во время немецко-румынской оккупации. Они укрывали евреев в психиатрической больнице, рискуя собственными жизнями.

Об этом в воскресенье, 26 января, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:
В Одессе появилась улица в честь семьи спасителей евреев - фото 1
Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Улицу Лизы Чайкиной переименовали в улицу семьи Шеваловых

Улица семьи Шеваловых — профессора Евгения и его сына Андрея, появилась в Пересыпском районе города. На ней располагается частный сектор.

В Одессе появилась улица в честь семьи спасителей евреев - фото 2
Улица семьи Шевалевых в Одессе. Фото: скриншот с google/maps

Евген Шевалев, известный одесский врач и профессор, вместе с коллегами скрывал пациентов еврейского происхождения и сотрудников больницы, придумывая новые имена и фальсифицируя документы. Благодаря их мужеству и изобретательности удалось спасти по меньшей мере 200 человек.

В Одессе появилась улица в честь семьи спасителей евреев - фото 3
Семья Шевалевых. Фото: ОМР

Праведники народов мира

После войны Евгения Шевалева похоронили на втором Христианском кладбище в Одессе. В 2001 году израильский мемориал Яд Вашем отметил его и сына Андрея званием Праведников народов мира за вклад в спасение еврейского населения.

Напомним, на юге Одесской области официально деколонизировали ряд географических объектов, которые имели названия, связанные с РФ. Также мы писали, что РФ хочет переименовать Черное море в "российское море".

Одесса декоммунизация улицы Новости Одессы переименования

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:43 Как-то неприлично — Лукашенко заявил, что не хотел идти на выборы

14:27 Поваленные бурей деревья — можно ли рубить на дрова в 2025 году

14:21 Ким признался, что обещание журналисту стоило ему миллионов

14:16 В Запорожье нашли тело мужчины после обстрела 18 января

14:09 Время экономии — что в Сильпо можно купить значительно дешевле

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:56 Трамп сделал новое заявление по поводу Гренландии

13:56 Поругание над демократией — в ЄС высказались о выборах в Беларуси

13:53 В Одессе появилась улица в честь семьи спасителей евреев

13:36 Погода удивит — где завтра будет аномально тепло

13:35 У Садового сообщили, когда начнут строить Мемориал Героев

14:43 Как-то неприлично — Лукашенко заявил, что не хотел идти на выборы

14:27 Поваленные бурей деревья — можно ли рубить на дрова в 2025 году

14:21 Ким признался, что обещание журналисту стоило ему миллионов

14:16 В Запорожье нашли тело мужчины после обстрела 18 января

14:09 Время экономии — что в Сильпо можно купить значительно дешевле

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:56 Трамп сделал новое заявление по поводу Гренландии

13:56 Поругание над демократией — в ЄС высказались о выборах в Беларуси

13:53 В Одессе появилась улица в честь семьи спасителей евреев

13:36 Погода удивит — где завтра будет аномально тепло

13:35 У Садового сообщили, когда начнут строить Мемориал Героев

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать