Улица Шевалевых появилась в Одессе

Указатель с названиями улиц. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В Одессе улицу Лизы Чайкиной переименовали в честь одесской семьи врачей, которые спасли сотни жизней во время немецко-румынской оккупации. Они укрывали евреев в психиатрической больнице, рискуя собственными жизнями.

Об этом в воскресенье, 26 января, сообщили в Одесском городском совете.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Улицу Лизы Чайкиной переименовали в улицу семьи Шеваловых

Улица семьи Шеваловых — профессора Евгения и его сына Андрея, появилась в Пересыпском районе города. На ней располагается частный сектор.

Улица семьи Шевалевых в Одессе. Фото: скриншот с google/maps

Евген Шевалев, известный одесский врач и профессор, вместе с коллегами скрывал пациентов еврейского происхождения и сотрудников больницы, придумывая новые имена и фальсифицируя документы. Благодаря их мужеству и изобретательности удалось спасти по меньшей мере 200 человек.

Семья Шевалевых. Фото: ОМР

Праведники народов мира

После войны Евгения Шевалева похоронили на втором Христианском кладбище в Одессе. В 2001 году израильский мемориал Яд Вашем отметил его и сына Андрея званием Праведников народов мира за вклад в спасение еврейского населения.

Напомним, на юге Одесской области официально деколонизировали ряд географических объектов, которые имели названия, связанные с РФ. Также мы писали, что РФ хочет переименовать Черное море в "российское море".