Вулиця Шевальових з’явилася в Одесі

Вказівник з назвами вулиць. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі вулицю Лізи Чайкіної перейменували на честь одеської родини лікарів, які врятували сотні життів під час німецько-румунської окупації. Вони переховували євреїв у психіатричній лікарні, ризикуючи власними життями.

Про це у неділю, 26 січня, повідомили в Одеській міській раді.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Вулицю Лізи Чайкіної перейменували на родини Шевальових

Вулиця родини Шевальових — професора Євгена та його сина Андрія, з'явилася у Пересипському районі міста. На ній розташовується приватний сектор.

Вулиця родини Шевальових в Одесі. Фото: скриншот з google/maps

Євген Шевальов, відомий одеський лікар і професор, разом із колегами переховував пацієнтів єврейського походження та співробітників лікарні, вигадуючи нові імена та фальшуючи документи. Завдяки їхній мужності й винахідливості вдалося врятувати щонайменше 200 людей.

Родина Шевальових. Фото: ОМР

Праведники народів світу

Після війни Євгена Шевальова поховали на другому Християнському кладовищі в Одесі. У 2001 році ізраїльський меморіал Яд Вашем відзначив його та сина Андрія звання Праведників народів світу за внесок у порятунок єврейського населення.

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