В Одессе появилось новое укрытие для школьников

Укрытие в Одесской школе. Фото: Одесский городской совет

В одном из учебных заведений Одессы появилось новое укрытие гражданской защиты. Известно, что оно расположено в Киевском районе города и может одновременно вместить 160 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета

Читайте также:

"Несмотря на то, что бюджет города ориентирован на поддержку армии, безопасность детей и возможность очно посещать образовательные учреждения остается одним из приоритетов городских властей", — говорится в сообщении.

Также в мэрии отмечают, что в школе регулярно проводятся тренировочные эвакуации, чтобы школьники оперативно переходили к укрытию в случае воздушной тревоги.

Другие новости об укрытиях в Одессе

Напомним, с начала нового года в одесских школах и детских садах планируют открыть новые рабочие места. Речь идет о ставке сторожей, которые должны отвечать за укрытие и пункты несокрушимости.

Добавим, в Одессе разоблачили недоброго подрядчика, присвоившего бюджетные средства во время ремонта бомбоубежища. Речь идет об укрытии в издательстве "Черноморье".

Также мы писали, что в Одесской области задержали бывшую главную распорядительницу средств местного бюджета в сфере образования, молодежи и спорта. Жительница села в Белгород-Днестровском районе подозревается в фальсификации документов по ремонту школьного укрытия.