Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе появилось новое укрытие для школьников arrow

В Одессе появилось новое укрытие для школьников

21 ноября 2023 11:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе появилось новое укрытие для школьников
Укрытие в Одесской школе. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В одном из учебных заведений Одессы появилось новое укрытие гражданской защиты. Известно, что оно расположено в Киевском районе города и может одновременно вместить 160 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета

Читайте также:

"Несмотря на то, что бюджет города ориентирован на поддержку армии, безопасность детей и возможность очно посещать образовательные учреждения остается одним из приоритетов городских властей", — говорится в сообщении.

Также в мэрии отмечают, что в школе регулярно проводятся тренировочные эвакуации, чтобы школьники оперативно переходили к укрытию в случае воздушной тревоги.

Другие новости об укрытиях в Одессе

Напомним, с начала нового года в одесских школах и детских садах планируют открыть новые рабочие места. Речь идет о ставке сторожей, которые должны отвечать за укрытие и пункты несокрушимости.

Добавим, в Одессе разоблачили недоброго подрядчика, присвоившего бюджетные средства во время ремонта бомбоубежища. Речь идет об укрытии в издательстве "Черноморье".

Также мы писали, что в Одесской области задержали бывшую главную распорядительницу средств местного бюджета в сфере образования, молодежи и спорта. Жительница села в Белгород-Днестровском районе подозревается в фальсификации документов по ремонту школьного укрытия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме