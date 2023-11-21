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В Одесі з'явилося нове укриття для школярів

21 листопада 2023 11:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі з'явилося нове укриття для школярів
Укриття в Одеській школі. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В одному з навчальних закладів Одеси з'явилося нове укриття цивільного захисту. Наразі відомо, що воно розташоване у Київському районі міста та може одночасно вмістити 160 осіб.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради 

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"Попри те, що наразі бюджет міста орієнтовано на підтримку армії, безпека дітей і можливість очно відвідувати освітні заклади залишається одним із пріоритетів міської влади", — йдеться у повідомленні. 

Також у мерії зазначають, що у школі регулярно проводяться тренувальні евакуації, аби школярі оперативно переходили до укриття в разі повітряної тривоги.

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Нагадаємо, з початку нового року в одеських школах та дитячих садочках планують відкрити нові робочі місця. Йдеться про ставку сторожів, які мають відповідати за укриття та пункти незламності.

Додамо, в Одесі викрили недоброчесного підрядника, який привласнив бюджетні кошти під час ремонту бомбосховища. Йдеться про укриття у видавництві "Чорномор'я".

Також ми писали, що на Одещині затримали колишню головну розпорядницю коштів місцевого бюджету у сфері освіти, молоді та спорту. Мешканку села у Білгород-Дністровському районі підозрюють у фальсифікації документів з ремонту шкільного укриття. 

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