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В Одессе появится новый бюветный комплекс — где именно

18 апреля 2025 15:30
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Одессе появится новый бювет - когда завершат работы, горсовет
Бюветный комплекс. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Вскоре в Одессе появится новый бюветный комплекс, на который уже выделили средства из бюджета. Возвести его планируют на улице Академика Сахарова, между домами № 28, 30, 34 и 36.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Сейчас завершена разработка проектно-сметной документации нового бюветного комплекса и получено экспертное заключение. Предусмотрено бурение скважины, возведение технического здания и технических помещений для персонала. Кроме того, необходимо приобрести и установить оборудование по доочистке воды, а также благоустроить прилегающую территорию с созданием зоны отдыха.

"Также в Пересыпском районе в настоящее время проводятся работы по строительству бюветного комплекса с артезианской водой в сквере возле кинотеатра "Звездный",— добавляют в сообщении горсовета.

Работы будут выполнять в течение 2025 — 2026 годов.

Бюветы Одессы

Добавим, сегодня в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о стоимости коммунальных услуг. А также о том, можно ли поливать огород мыльной водой.

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