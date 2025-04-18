В Одессе появится новый бювет - когда завершат работы, горсовет

В Одессе появится новый бюветный комплекс — где именно
Вскоре в Одессе появится новый бюветный комплекс, на который уже выделили средства из бюджета. Возвести его планируют на улице Академика Сахарова, между домами № 28, 30, 34 и 36.
Об этом сообщается на официальном канале города.
Новый бювет в Одессе
Сейчас завершена разработка проектно-сметной документации нового бюветного комплекса и получено экспертное заключение. Предусмотрено бурение скважины, возведение технического здания и технических помещений для персонала. Кроме того, необходимо приобрести и установить оборудование по доочистке воды, а также благоустроить прилегающую территорию с созданием зоны отдыха.
"Также в Пересыпском районе в настоящее время проводятся работы по строительству бюветного комплекса с артезианской водой в сквере возле кинотеатра "Звездный",— добавляют в сообщении горсовета.
Работы будут выполнять в течение 2025 — 2026 годов.
Бюветы Одессы
Добавим, сегодня в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
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