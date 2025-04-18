В Одессе появится новый бювет - когда завершат работы, горсовет

Бюветный комплекс. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Вскоре в Одессе появится новый бюветный комплекс, на который уже выделили средства из бюджета. Возвести его планируют на улице Академика Сахарова, между домами № 28, 30, 34 и 36.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Сейчас завершена разработка проектно-сметной документации нового бюветного комплекса и получено экспертное заключение. Предусмотрено бурение скважины, возведение технического здания и технических помещений для персонала. Кроме того, необходимо приобрести и установить оборудование по доочистке воды, а также благоустроить прилегающую территорию с созданием зоны отдыха.

"Также в Пересыпском районе в настоящее время проводятся работы по строительству бюветного комплекса с артезианской водой в сквере возле кинотеатра "Звездный",— добавляют в сообщении горсовета.

Работы будут выполнять в течение 2025 — 2026 годов.

Бюветы Одессы

Добавим, сегодня в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о стоимости коммунальных услуг. А также о том, можно ли поливать огород мыльной водой.