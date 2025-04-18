В Одесі з'явиться новий бювет - коли завершать роботи, міськрада

Бюветний комплекс. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Невдовзі в Одесі з'явиться новий бюветний комплекс, на який вже виділили кошти з бюджету. Звести його планують на вулиці Академіка Сахарова, між будинками № 28, 30, 34 та 36.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Наразі завершено розробку проєктно-кошторисної документації нового бюветного комплексу та отримано експертний висновок. Передбачено буріння свердловини, зведення технічної будівлі та технічних приміщень для персоналу. Крім того, необхідно придбати та встановити обладнання з доочищення води, а також благоустроїти прилеглої територію зі створенням зони відпочинку.

"Також в Пересипському районі наразі проводяться роботи з будівництва бюветного комплексу з артезіанською водою у сквері біля кінотеатру "Зоряний", — додають у повідомленні міськради.

Роботи будуть виконувати протягом 2025 — 2026 років.

Бювети Одеси

Додамо, сьогодні у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість комунальних послуг. А також про те, чи можна поливати огород мильною водою.