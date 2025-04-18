В Одесі з'явиться новий бювет - коли завершать роботи, міськрада

В Одесі з'явиться новий бюветний комплекс — де саме
Невдовзі в Одесі з'явиться новий бюветний комплекс, на який вже виділили кошти з бюджету. Звести його планують на вулиці Академіка Сахарова, між будинками № 28, 30, 34 та 36.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
Новий бювет в Одесі
Наразі завершено розробку проєктно-кошторисної документації нового бюветного комплексу та отримано експертний висновок. Передбачено буріння свердловини, зведення технічної будівлі та технічних приміщень для персоналу. Крім того, необхідно придбати та встановити обладнання з доочищення води, а також благоустроїти прилеглої територію зі створенням зони відпочинку.
"Також в Пересипському районі наразі проводяться роботи з будівництва бюветного комплексу з артезіанською водою у сквері біля кінотеатру "Зоряний", — додають у повідомленні міськради.
Роботи будуть виконувати протягом 2025 — 2026 років.
Бювети Одеси
Додамо, сьогодні у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
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