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В Одесі з'явиться новий бюветний комплекс — де саме

18 квітня 2025 15:30
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
В Одесі з'явиться новий бювет - коли завершать роботи, міськрада
Бюветний комплекс. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Невдовзі в Одесі з'явиться новий бюветний комплекс, на який вже виділили кошти з бюджету. Звести його планують на вулиці Академіка Сахарова, між будинками № 28, 30, 34 та 36.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Наразі завершено розробку проєктно-кошторисної документації нового бюветного комплексу та отримано експертний висновок. Передбачено буріння свердловини, зведення технічної будівлі та технічних приміщень для персоналу. Крім того, необхідно придбати та встановити обладнання з доочищення води, а також благоустроїти прилеглої територію зі створенням зони відпочинку.

"Також в Пересипському районі наразі проводяться роботи з будівництва бюветного комплексу з артезіанською водою у сквері біля кінотеатру "Зоряний", — додають у повідомленні міськради.

Роботи будуть виконувати протягом 2025 — 2026 років.

Бювети Одеси

Додамо, сьогодні у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість комунальних послуг. А також про те, чи можна поливати огород мильною водою.

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