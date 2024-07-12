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У Одессы появится новый гимн — каким он будет

12 июля 2024 11:51
Верзилова Єлизавета - редактор
Новый гимн города Одессы: что предлагают
Одесский оперный театр. Фото: Википедия
Верзилова Єлизавета - редактор

Одесса готовится к значительным изменениям в своем Уставе. Согласно проекту документа, некоторые положения обновятся, в частности, планируют избрать новый гимн города.

Об этом говорится на сайте Одесского городского совета .

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Вместо "Песни об Одессе" из оперетты "Белая акация" на музыку Исаака Дунаевского предлагается композиция "Край Чорного моря" на слова Семена Кирсанова и музыку Модеста Табачникова. Эта песня, созданная в 1951 году для Леонида Утесова, претерпела некоторые изменения и теперь будет исполняться на украинском языке в переводе Сергея Осоки.

"Тот город я видел не раз во сне
Игривое, соленое, игристое,
Край Черного моря открылся мне
В цветущих акациях город..."

Общественное обсуждение проекта состоится 10 сентября в формате Интернет-конференции. Кроме того, до 9 сентября рабочая группа будет собирать все предложения и замечания по проекту новой редакции Устава.

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Мы писали, что Одесский горсовет принял целевую программу, охватывающую ключевые направления для города: международную деятельность, туризм и маркетинг. Программа предусматривает активное участие Одессы в международных мероприятиях, выставках и форумах и предоставит информационную и организационную помощь для привлечения инвестиций.

Также мы сообщали, что мэрия Одессы выделила еще около 150 миллионов гривен на безопасность. Кроме этого, 552,6 млн. гривен предусмотрено на целевую программу поддержки территориальной обороны.

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