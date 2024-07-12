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В Одеси з'явиться новий гімн — яким він буде

12 липня 2024 11:51
Верзілова Єлизавета - редактор
Новий гімн міста Одеси: що пропонують
Одеський оперний театр. Фото: Вікіпедія
Верзілова Єлизавета - редактор

Одеса готується до значних змін у своєму Статуті. Згідно з проєктом документу, деякі положення оновляться, зокрема, планують обрати новий гімн міста.

Про це йдеться на сайті Одеської міської ради.

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Замість "Пісні про Одесу" з оперети "Біла акація" на музику Ісаака Дунаєвського пропонується композиція "Край Чорного моря" на слова Семена Кірсанова та музику Модеста Табачнікова. Ця пісня, створена у 1951 році для Леоніда Утесова, зазнала деяких змін і тепер буде виконуватися українською мовою в перекладі Сергія Осоки.

"Те місто я бачив не раз уві сні
Грайливе, солоне, ігристе,
Край Чорного моря відкрилось мені
В квітучих акаціях місто..."

 Громадське обговорення проєкту відбудеться 10 вересня у форматі  інтернет-конференції. Крім того, до 9 вересня робоча група збиратиме  усі пропозиції та зауваження до проєкту нової редакції Статуту.

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Ми писали, що Одеська міськрада ухвалила цільову програму, яка охоплює ключові напрями для міста: міжнародну діяльність, туризм і маркетинг. Програма передбачає активну участь Одеси у міжнародних заходах, виставках та форумах та надасть інформаційну та організаційну допомогу для залучення інвестицій.

Також ми повідомляли, що мерія Одеси виділила ще майже 150 мільйонів гривень на безпеку. Крім цього,  552,6 млн гривень передбачено на цільову програму підтримки територіальної оборони.

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