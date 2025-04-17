Памятник Лесе Украинке в Одессе - где установят

Леся Украинка. Фото иллюстративное: Укринформ

Депутаты горсовета проголосовали за установку памятника Лесе Украинке в Одессе. Будущий монумент будет считаться объектом культурного наследия местного значения.

Об этом шла речь на сессии горсовета.

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Памятник Лесе Украинке

Памятник Лесе Украинке планируют установить в сквере Космонавтов в Одессе, который также потом будет носить имя поэтессы. Кроме того, депутаты намекнули, что еще один монумент в честь известной писательницы может позже появиться и на Приморском бульваре.

"Конечно, от нас громада ожидала, чтобы он был государственного значения, но я думаю, что это все впереди. Тем более что у нас еще есть место на Приморском бульваре, и Леся Украинка будет установлена еще и там", — говорит депутат Ольга Квасницкая.

Леся Украинка в Одессе

В Одессе Леся Украинка трижды останавливалась на лечение. В основном поэтесса приезжала летом. Впервые — в 1888 году, когда ей было еще 17. Также писательница задержалась в Одессе в 1889 и 1891 годах. Все три раза она останавливалась у семьи публициста и руководителя одесской "Просвиты" Михаила Комарова. По воспоминаниям современников, известный автор любила три места в Одессе: Приморский бульвар (в то время Николаевский), парк Шевченко (в то время Александровский) и Ланжерон.

Напомним, недавно мы писали о близнеце Пизанской башни в Штатах. А также о том, что Одесса в лидерах по количеству памятников Пушкину.