Пам'ятник Лесі Українці в Одесі - де встановлять

Леся Українка. Фото ілюстративне: Укрінформ

Депутати міськради проголосували за встановлення пам'ятника Лесі Українці в Одесі. Майбутній монумент вважатиметься об'єктом культурної спадщини місцевого значення.

Про це йшлося на сесії міськради.

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Пам'ятник Лесі Українці

Пам'ятник Лесі Українці планують встановити у сквері Космонавтів в Одесі, який також потім буде носити ім'я поетеси. Крім того, депутати натякнули, що ще один монумент на честь відомої авторки може пізніше з'явитися і на Приморському бульварі.

"Звичайно, від нас громада очікувала, щоб він був державного значення, але я думаю, що це все попереду. Тим більше, що в нас ще є місце на Приморському бульварі і Леся Українка буде встановлена ще й там", — каже депутатка Ольга Квасницька.

Леся Українка в Одесі

В Одесі Леся Українка тричі зупинялася на лікування. Здебільшого поетеса приїздила влітку. Вперше — у 1888 році, коли їй було ще 17. Також письменниця затрималася в Одесі у 1889 та 1891 роках. Усі три рази вона зупинялася у родини публіциста та очільника одеської "Просвіти" Михайла Комарова. За спогадами сучасників, відома авторка любила три місця в Одесі: Приморський бульвар (у той час Ніколаєвський), парк Шевченка (у той час Олександрівський) та Ланжерон.

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