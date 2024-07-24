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В Одессе появятся три новых сквера — где именно

24 июля 2024 17:31
Верзилова Єлизавета - редактор
В Одессе планируется обустроить новые скверы: детали
В Одессе обустроят новые скверы. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

В Киевском и Приморском районах Одессы в скором времени появятся новые скверы. Зеленые зоны решено создать для предотвращения плотной застройки и рейдерских захватов земельных участков.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где будут расположены новые скверы

  • В районе ул. Героев Крут, 1, на пересечении Люстдорфской дороги, 88Б, 78.
  • В районе ул. Дача Ковалевского, пер. 1-й Амундсена, ул. Ветрова.
  • В пределах улиц Светлой, Шовкуненко и Солнечной.

"Следующим этапом станет разработка технической документации для проведения инвентаризации земель этих скверов и установления их границ. Это сделает невозможным рейдерский захват и дальнейшую застройку зеленых территорий, а также позволит проводить благоустройство указанных скверов" , — отмечают в городском совете.

Проект поможет сохранить природную среду города. благодаря созданию новых зеленых зон у жителей и гостей будет еще больше возможностей для отдыха на свежем воздухе.

Больше о благоустройстве Одесчины

Напомним, что недавно в Одесской области завершили работы по благоустройству на КПП "Рени — Джюрджюлешть". Там восстановили очистные сооружения и системы водообеспечения, а также отремонтировали общественные туалеты и административные помещения. Была нанесена дорожная разметка, что значительно улучшило организацию дорожного движения на территории пункта.

Мы раньше писали, что в Одессе до конца года хотят обустроить придомовые территории и сделать капитальный ремонт. Известно, что на работы на четырех участках потратят более трех миллионов гривен.

Одесса природа Одесская область парки городской совет Новости Одессы

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