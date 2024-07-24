В Одесі планують облаштувати нові сквери: деталі

В Одесі облаштують нові сквери. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Київському та Приморському районах Одеси незабаром з'являться нові сквери. Зелені зони вирішено створити, аби попередити щільну забудову та рейдерські захвати земельних ділянок.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де будуть розташовані нові сквери

В районі вул. Героїв Крут, 1, на розі Люстдорфської дороги, 88Б, 78.

В районі вул. Дача Ковалевського, пров. 1-й Амундсена, вул. Вєтрова.

В межах вулиць Світлої, Шовкуненка та Сонячної.

"Наступним етапом стане розробка технічної документації для проведення інвентаризації земель цих скверів і встановлення їхніх меж. Це унеможливить рейдерське захоплення та подальшу забудову зелених територій, а також дасть можливість проводити благоустрій зазначених скверів", — зазначають у міській раді.

Проєкт допоможе зберегти природне середовище міста. завдяки створенню нових зелених зон у жителів та гостей Одеси буде ще більше можливостей для відпочинку на свіжому повітрі.

Більше про благоустрій Одещини

Нагадаємо, що нещодавно на Одещині завершили роботи з благоустрою на КПП "Рені — Джюрджюлешть". Там відновили очисні споруди та системи водозабезпечення, а також відремонтували громадські вбиральні та адміністративні приміщення. Було нанесено дорожню розмітку, що значно покращило організацію дорожнього руху на території пункту.

Ми раніше писали, що в Одесі до кінця року хочуть облаштувати прибудинкові території та зробити там капітальний ремонт. Відомо, що на роботи на чотирьох ділянках витратять понад три мільйони гривень.