В Одессе изменили движение маршрутные такси на Пересыпский район

Одесское маршрутное такси. Фото: Одесский городской совет

В связи с разрушением ключевой дороги в Одессе временно изменят маршрут курсирования ряд маршрутных такси. Речь идет об автобусах, направлявшихся в сторону поселка Котовского.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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№105,

№ 121,

№145,

№146,

№242.

В мэрии отмечают, что на время автобусы будут ездить от ул. Софиевской на ул. Конную — ул. Пастера — ул. Ольгиевскую — спуск Маринеско. И дальше вернутся на маршруты.

Отметим, что жители и водители, которые пользуются этим участком улицы, должны учесть это перекрытие и искать альтернативные маршруты на указанный период.

Напомним, в Одессе перекрыто движение транспорта на одной из улиц Ближних Мельниц. На Шота Руставели планируются работы по устройству сливной канализации. Конкретно перекрытие касается участка улицы между улицами Живописной и Авиационной.

Добавим, в Приморском районе Одессы перекроют движение до конца года из-за капитального ремонта на дорогах. Речь идет об участке Деволановского спуска. Отметим, что планируется завершить ремонтные работы до 31 декабря 2023 года включительно.