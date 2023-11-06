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В Одессе изменили движение маршрутные такси на Пересыпский район

6 ноября 2023 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе изменили движение маршрутные такси на Пересыпский район
Одесское маршрутное такси. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В связи с разрушением ключевой дороги в Одессе временно изменят маршрут курсирования ряд маршрутных такси. Речь идет об автобусах, направлявшихся в сторону поселка Котовского.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Какие маршрутки изменили движение

  • №105,
  • № 121,
  • №145,
  • №146,
  • №242.

В мэрии отмечают, что на время автобусы будут ездить от ул. Софиевской на ул. Конную — ул. Пастера — ул. Ольгиевскую — спуск Маринеско. И дальше вернутся на маршруты.

Отметим, что жители и водители, которые пользуются этим участком улицы, должны учесть это перекрытие и искать альтернативные маршруты на указанный период.

Напомним, в Одессе перекрыто движение транспорта на одной из улиц Ближних Мельниц. На Шота Руставели планируются работы по устройству сливной канализации. Конкретно перекрытие касается участка улицы между улицами Живописной и Авиационной.

Добавим, в Приморском районе Одессы перекроют движение до конца года из-за капитального ремонта на дорогах. Речь идет об участке Деволановского спуска. Отметим, что планируется завершить ремонтные работы до 31 декабря 2023 года включительно.

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