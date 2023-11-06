В Одесі змінили рух маршрутні таксі на Пересипський район

Одеське маршрутне таксі. Фото: Одеська міська рада

У зв'язку з руйнуванням ключової дороги в Одесі тимчасово змінять маршрут курсування низка маршрутних таксі. Йдеться про автобуси, які прямували у бік селища Котовського

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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№ 105,

№ 121,

№ 145,

№ 146,

№ 242.

У мерії зазначають, що тимчасово автобуси їздитимуть від вул. Софіївської на вул. Кінну — вул. Пастера — вул. Ольгіївську — узвіз Маринеско. І далі повернуться на маршрути.

Зазначимо, що мешканці та водії, які користуються цією ділянкою вулиці, повинні врахувати це перекриття та шукати альтернативні маршрути руху на зазначений період.

Нагадаємо, в Одесі перекритий рух транспорту на одній із вулиць на Ближніх Млинах. На Шота Руставелі плануються роботи з улаштування зливної каналізації. Конкретно перекриття стосується ділянки вулиці між вулицями Мальовничою та Авіаційною.

Додамо, у Приморському районі Одеси перекриють рух до кінця року через проведення капітального ремонту на дорогах. Йдеться про ділянку Деволанівського узвозу. Зазначимо, що планують завершити ремонтні роботи до 31 грудня 2023 року включно.