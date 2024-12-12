В Одессе снесут 31 нахалстрой

Строительные работы в Одессе. Фото: иллюстративное/Суспільне

В Одессе усилят борьбу с нахалами. В городе разработали механизм демонтажа незаконных зданий. И уже составили список, которые снесут в ближайшее время.

Об этом в Facebook рассказал начальник городского управления ГАСК Александр Авдеев.

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По словам чиновника, инспекторы управления постоянно выявляют факты самовольного строительства. Город выиграл много дел против застройщиков, но не имел механизма, как демонтировать наглецы.

"Поэтому внесли изменения в наше положение и определили Управление ГАСК уполномоченным органом Одесского городского совета по выполнению решений суда о сносе самовольно построенных объектов, принятых в пользу Одесского городского совета", — рассказал Александр Авдеев.

Он отметил, что первый перечень решений о демонтаже уже сформирован. Там 31 объект.

Отметим, в Одессе застройщик трижды начинал незаконные работы в центре города. Также в городе продолжается скандал по строительству рядом с инклюзивным пляжем.