В Одессе снесут 31 нахалстрой

В Одессе снесут три десятка построек — которые и зачем
В Одессе усилят борьбу с нахалами. В городе разработали механизм демонтажа незаконных зданий. И уже составили список, которые снесут в ближайшее время.
Об этом в Facebook рассказал начальник городского управления ГАСК Александр Авдеев.
Новые полномочия
По словам чиновника, инспекторы управления постоянно выявляют факты самовольного строительства. Город выиграл много дел против застройщиков, но не имел механизма, как демонтировать наглецы.
"Поэтому внесли изменения в наше положение и определили Управление ГАСК уполномоченным органом Одесского городского совета по выполнению решений суда о сносе самовольно построенных объектов, принятых в пользу Одесского городского совета", — рассказал Александр Авдеев.
Он отметил, что первый перечень решений о демонтаже уже сформирован. Там 31 объект.
Отметим, в Одессе застройщик трижды начинал незаконные работы в центре города. Также в городе продолжается скандал по строительству рядом с инклюзивным пляжем.
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