В Одесі знесуть 31 нахаббуд

В Одесі знесуть три десятки будівель — які і навіщо
В Одесі посилять боротьбу з нахаббудами. У місті розробили механізм демонтажу незаконних будівель. І вже склали список, що знесуть найближчим часом.
Про це у Facebook розповів начальник міського управління ДАБК Олександр Авдєєв.
Нові повноваження
За словами посадовця, інспектори управління постійно виявляють факти самочинного будівництва. Місто виграло багато справ проти забудовників, але не мало механізму, як демонтувати нахаббуди.
"Тому внесли зміни у наше положення та визначили Управління ДАБК уповноваженим органом Одеської міської ради щодо виконання рішень суду про знесення самочинно збудованих об’єктів, ухвалених на користь Одеської міської ради", — розповів Олександр Авдєєв.
Він зазначив, що перший перелік рішень про демонтаж вже сформували. Там 31 об'єкт.
Зазначимо, в Одесі забудовник тричі починав незаконні роботи у середмісті. Також у місті триває скандал щодо будівництва поряд з інклюзивним пляжем.
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