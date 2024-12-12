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В Одесі знесуть три десятки будівель — які і навіщо

12 грудня 2024 11:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі знесуть 31 нахаббуд
Будівельні роботи в Одесі. Фото: ілюстративне/Суспільне
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі посилять боротьбу з нахаббудами. У місті розробили механізм демонтажу незаконних будівель. І вже склали список, що знесуть найближчим часом. 

Про це у Facebook розповів начальник міського управління ДАБК Олександр Авдєєв.

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За словами посадовця, інспектори управління постійно виявляють факти самочинного будівництва. Місто виграло багато справ проти забудовників, але не мало механізму, як демонтувати нахаббуди.

"Тому внесли зміни у наше положення та визначили Управління ДАБК уповноваженим органом Одеської міської ради щодо виконання рішень суду про знесення самочинно збудованих об’єктів, ухвалених на користь Одеської міської ради", — розповів Олександр Авдєєв. 

Він зазначив, що перший перелік рішень про демонтаж вже сформували. Там 31 об'єкт. 

Зазначимо, в Одесі забудовник тричі починав незаконні роботи у середмісті. Також у місті триває скандал щодо будівництва поряд з інклюзивним пляжем.

Одеса забудова будівництво Новини Одеси ДАБІ

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