В Одесі знесуть 31 нахаббуд

Будівельні роботи в Одесі. Фото: ілюстративне/Суспільне

В Одесі посилять боротьбу з нахаббудами. У місті розробили механізм демонтажу незаконних будівель. І вже склали список, що знесуть найближчим часом.

Про це у Facebook розповів начальник міського управління ДАБК Олександр Авдєєв.

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За словами посадовця, інспектори управління постійно виявляють факти самочинного будівництва. Місто виграло багато справ проти забудовників, але не мало механізму, як демонтувати нахаббуди.

"Тому внесли зміни у наше положення та визначили Управління ДАБК уповноваженим органом Одеської міської ради щодо виконання рішень суду про знесення самочинно збудованих об’єктів, ухвалених на користь Одеської міської ради", — розповів Олександр Авдєєв.

Він зазначив, що перший перелік рішень про демонтаж вже сформували. Там 31 об'єкт.

Зазначимо, в Одесі забудовник тричі починав незаконні роботи у середмісті. Також у місті триває скандал щодо будівництва поряд з інклюзивним пляжем.