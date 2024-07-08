Пожар около "Ланжерона" в Одессе сегодня: детали

Пожар в Одессе. Иллюстративное фото: ГСЧС в Одесской области

Сегодня в Приморском районе Одессы произошел пожар у пляжа "Ланжерон". Там в парковой зоне загорелась сухая трава и мусор.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на источники в ГСЧС в Одесской области.

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Возгорание сухой травы в Одессе.

В Одесском регионе спасатели зафиксировали более 30 пожаров сухой растительности. Так, одно из возгораний охватило траву на территории парковой зоны у городского пляжа "Ланжерон". Вероятно, пожар произошел из-за высоких температур и неосторожного обращения с огнем.

"Одновременно 35 пожаров сухой растительности. На "Ланжероне" горит сухая трава" , — сообщили в ГСЧС.

Пожарная опасность в Одесской области

Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возникновения лесных пожаров чрезвычайно высока. Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

Пожары в Одессе

Мы писали, что в Одесском регионе с начала лета зафиксировано 794 пожара, уничтоживших 316 гектаров земли. Основными причинами этого бедствия являются жаркая погода и человеческая халатность.

Также мы сообщали, что в Приморском районе Одессы произошел пожар на прошлой неделе. На склонах у Трассы здоровье загорелись сухая трава, мусор и кустарники. Возгорание охватило площадь примерно 1500 квадратных метров. Пожар локализовали за час.

Добавим, что в Пересыпском районе Одессы спасатели более шести часов боролись с пожаром на полях орошения. Огонь охватил сухую траву, кустарники и камыши.