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В Одесі знову горіли схили — на цей раз біля "Ланжерону"

8 липня 2024 13:43
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Пожежа близько "Ланжерону" в Одесі сьогодні: деталі
Пожежа в Одесі. Ілюстративне фото: ДСНС в Одеській області
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні в Приморському районі Одеси сталась пожежа біля пляжу "Ланжерон". Там у парковій зоні загорілась суха трава та сміття. 

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на джерела у ДСНС в Одеській області.

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Загоряння сухої трави в Одесі

Наразі в Одеському регіоні рятувальники зафіксували понад 30 пожеж сухої рослинності. Так, одне з загорянь охопило траву на території паркової зони біля міського пляжу "Ланжерон".  Ймовірно, пожежа сталась через високі температури та необережне поводження з вогнем.  

"Одночасно 35 пожеж сухої рослинності. На "Ланжероні" горить суха трава", — повідомили у ДСНС. 

Пожежна небезпека на Одещині

Через сильний вітер та високі температури ймовірність виникнення лісових пожеж наразі є надзвичайно високою. Аби уникнути пожежі треба дотримуватись певних правил поведінки:

  • не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння; 
  • не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями; 
  • не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку; 
  • не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

Пожежі в Одесі

Ми писали, що в Одеському регіоні з початку літа зафіксовано 794 пожежі, які знищили 316 гектарів землі. Основними причинами цього лиха є спекотна погода та людська недбалість

Також ми повідомляли, що в Приморському районі Одеси сталась пожежа минулого тижня. На схилах біля Траси здоров'я загорілись суха трава, сміття та чагарники. Загоряння охопило площу приблизно 1 500 квадратних метрів. Пожежу локалізували за годину.

Додамо, що в Пересипському районі Одеси рятувальники понад шість годин боролися з пожежею на полях зрошення. Вогонь охопив суху траву, чагарники та очерет.

Одеса пожежа ДСНС пляж Одеська область пожежна небезпека синоптик Новини Одеси рятувальники небезпека вогонь

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