Митинг в Одессе в поддержку пленных и пропавших без вести

Акция в Одессе в поддержку пропавших защитников. Фото: Новини.LIVE

В Одессе состоялась акция в поддержку пленных и пропавших без вести военных и гражданских. Родные рассказывали свои истории, делились болью и призывали не молчать. Для них это способ держать внимание общества и власти к тем, кто до сих пор в плену или неизвестности.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Женщина держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку пленных и пропавших без вести в Одессе

Проспект Шевченко на этот раз стал местом громкого и мучительного напоминания, там собрались семьи пленных и пропавших воинов. Люди держали плакаты с фотографиями пропавших воинов и гражданских. Каждое фото — это история, которая до сих пор не имеет ответа.

Женщина на акции в Одессе с фотографией защитника. Фото: Новини.LIVE

Истории семей пленных и пропавших без вести

Среди тех, кто вышел в этот день, была Елена Краснянская. Она ждет своего мужа Сергея из 15-й бригады "Карадак". Он пропал более полугода назад, и с тех пор семья живет в неизвестности.

"Мы выходим, стоим, ждем. А от власти — только служебное расследование, которое ничего не объясняет. Я обращалась везде: и в Красный Крест, и в штаб, и во все структуры, но никакой информации. Последний раз мы говорили с ним 21 января. Он всегда звонил, когда мог. Говорил, что все будет хорошо. Но после той ночи ответа больше не было", — рассказала женщина.

Жена пропавшего без вести военного Елена Краснянская. Фото: Новини.LIVE

Девушка во время акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Другая участница — Наталья, жена пропавшего без вести Виталия Водинчара. Для нее ожидание тянется уже два года.

"Скоро будет два года, как мы ничего не знаем. Никакой информации, никакого известия. Красный Крест, к сожалению, работает только на бумаге. Мы ждем, молимся, надеемся. Последний раз он позвонил 19 августа и сказал: "Жди, я вернусь". И уже два года я каждый день жду своего мужа", — рассказывает Наталья.

Участница акции Наталья. Фото: Новини.LIVE

Люди с плакатами в руках во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Для семей эти митинги — не просто акции. Это их способ не позволить обществу отвернуться от проблемы. Их крики, плакаты и молитвы — единственный инструмент, чтобы привлекать внимание к теме, которая для них ежедневно болит.

Женщина держит фотографию защитника. Фото: Новини.LIVE

Люди в Одессе собрались на акцию. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одессу вернулся защитник Азовстали морпех Хуан Альберто Лейва Гарсия, его семья пыталась добиться освобождения, участвуя в многочисленных митингах. Также после трех лет в российском плену вернулся бывший волейболист черниговского "Буревестника" Никита Калиберда.