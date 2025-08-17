Мітинг в Одесі на підтримку полонених і зниклих безвісти

Акція в Одесі на підтримку зниклих захисників. Фото: Новини.LIVE

В Одесі відбулася акція на підтримку полонених і зниклих безвісти військових та цивільних. Рідні розповідали свої історії, ділилися болем і закликали не мовчати. Для них це спосіб тримати увагу суспільства і влади до тих, хто досі у полоні чи невідомості.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Жінка тримає плакат у руках. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти в Одесі

Проспект Шевченка цього разу став місцем гучного й болісного нагадування, там зібралися родини полонених та зниклих воїнів. Люди тримали плакати з фотографіями зниклих воїнів та цивільних. Кожне фото — це історія, яка досі не має відповіді.

Жінка на акції в Одесі з фотографією захисника. Фото: Новини.LIVE

Історії родин полонених та зниклих безвісти

Серед тих, хто вийшов цього дня, була Олена Краснянська. Вона чекає на свого чоловіка Сергія з 15-ї бригади "Карадак". Він зник понад пів року тому, і з того часу сім’я живе в невідомості.

"Ми виходимо, стоїмо, чекаємо. А від влади — лише службове розслідування, яке нічого не пояснює. Я зверталася всюди: і до Червоного Хреста, і до штабу, і до всіх структур, але жодної інформації. Востаннє ми говорили з ним 21 січня. Він завжди дзвонив, коли міг. Казав, що все буде добре. Але після тієї ночі відповіді більше не було", — розповіла жінка.

Дружина зниклого безвісти військового Олена Краснянська. Фото: Новини.LIVE

Дівчина під час акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Інша учасниця — Наталія, дружина зниклого безвісти Віталія Водінчара. Для неї очікування тягнеться вже два роки.

"Незабаром буде два роки, як ми нічого не знаємо. Жодної інформації, жодної звістки. Червоний Хрест, на жаль, працює лише на папері. Ми чекаємо, молимося, сподіваємося. Востаннє він подзвонив 19 серпня і сказав: "Чекай, я повернуся". І вже два роки я щодня чекаю свого чоловіка", — розповідає Наталія.

Учасниця акції Наталія. Фото: Новини.LIVE

Люди з плакатами у руках під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Для родин ці мітинги — не просто акції. Це їхній спосіб не дозволити суспільству відвернутися від проблеми. Їхні крики, плакати й молитви — єдиний інструмент, аби тримати увагу до теми, яка для них щодня болить.

Жінка тримає фотографію захисника. Фото: Новини.LIVE

Люди в Одесі зібралися на акцію. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, до Одеси повернувся захисник Азовсталі морпіх Хуан Альберто Лейва Гарсія, його родина намагалася домогтися звільнення, беручи участь у численних мітингах. Також після трьох років у російському полоні повернувся колишній волейболіст чернігівського "Буревісника" Микита Каліберда.