Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе срывали золотые украшения с прохожих — схема

В Одессе срывали золотые украшения с прохожих — схема

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 10:13
обновлено: 10:12
В Одессе разоблачили банду, которая воровала золотые цепочки с людей
Один из задержанных воров. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе трое мужчин снимали золотые украшения с людей прямо во время разговора. Злоумышленники действовали по заранее продуманному плану и уже имеют по меньшей мере шесть пострадавших. Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей с правом залога.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Дерзкие кражи

Правоохранители установили, что трое жителей Одессы — в возрасте 25, 26 и 28 лет — воровали золотые цепочки и украшения у случайных прохожих. Свои преступления они совершали изобретательно — во время шутливого общения, объятий или имитации приемов борьбы. В одном из эпизодов мужчины присоединились к компании, которая отдыхала на летней площадке отеля. Один из них, притворяясь шуткой, "боролся" с незнакомцем и незаметно снял с него цепочку. В другом случае — прямо посреди улицы воры разговорили мужчину, а затем один из них обнял его и забрал украшение.

В Одесі затримали крадіїв
Один из моментов кражи. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Полицейские собрали доказательства, установили всех фигурантов и задержали их. В ходе следственных действий изъяли вещественные доказательства. Всем троим сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который обворовывал чужие дома. Также мы писали, что в Одессе злоумышленники вырывали телефоны прямо из рук прохожих.

Одесса Одесская область Новости Одессы украшения задержание воровство
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации