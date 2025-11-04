В Одессе разоблачили банду, которая воровала золотые цепочки с людей

Один из задержанных воров. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе трое мужчин снимали золотые украшения с людей прямо во время разговора. Злоумышленники действовали по заранее продуманному плану и уже имеют по меньшей мере шесть пострадавших. Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей с правом залога.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Дерзкие кражи

Правоохранители установили, что трое жителей Одессы — в возрасте 25, 26 и 28 лет — воровали золотые цепочки и украшения у случайных прохожих. Свои преступления они совершали изобретательно — во время шутливого общения, объятий или имитации приемов борьбы. В одном из эпизодов мужчины присоединились к компании, которая отдыхала на летней площадке отеля. Один из них, притворяясь шуткой, "боролся" с незнакомцем и незаметно снял с него цепочку. В другом случае — прямо посреди улицы воры разговорили мужчину, а затем один из них обнял его и забрал украшение.

Один из моментов кражи. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Полицейские собрали доказательства, установили всех фигурантов и задержали их. В ходе следственных действий изъяли вещественные доказательства. Всем троим сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который обворовывал чужие дома. Также мы писали, что в Одессе злоумышленники вырывали телефоны прямо из рук прохожих.