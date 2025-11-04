Відео
В Одесі зривали золоті прикраси з перехожих — схема

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 10:13
Оновлено: 10:12
В Одесі викрили банду, що крала золоті ланцюжки з людей
Один із затриманих крадіїв. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі троє чоловіків знімали золоті прикраси з людей просто під час розмови. Зловмисники діяли за заздалегідь продуманим планом і вже мають щонайменше шістьох потерпілих. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою із правом застави.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Зухвалі крадіжки

Правоохоронці встановили, що троє мешканців Одеси — віком 25, 26 і 28 років — крали золоті ланцюжки й прикраси у випадкових перехожих. Свої злочини вони здійснювали винахідливо — під час жартівливого спілкування, обіймів або імітації прийомів боротьби. В одному з епізодів чоловіки приєдналися до компанії, яка відпочивала на літньому майданчику готелю. Один із них, удаючи жарт, "боровся" з незнайомцем і непомітно зняв із нього ланцюжок. В іншому випадку — просто посеред вулиці злодії розговорили чоловіка, а потім один із них обійняв його й забрав прикрасу.

В Одесі затримали крадіїв
Один із моментів крадіжки. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Поліцейські зібрали докази, встановили всіх фігурантів і затримали їх. Під час слідчих дій вилучили речові докази. Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який обкрадав чужі будинки. Також ми писали, що в Одесі зловмисники виривали телефони просто з рук перехожих.

Одеса Одеська область Новини Одеси прикраси затримання крадіжка
Долженко Катерина
