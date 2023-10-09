В Одессе выросло количество новорожденных

Новорожденный ребенок. Фото иллюстративное: google.com

В Одессе родилось 144 маленьких украинца, что на 12 детей больше, чем на прошлой неделе. Среди новорожденных две двойни, количественное преимущество получили мальчики.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Население Одессы за неделю пополнили 73 мальчика и 71 девочка", — говорится в сообщении.

Обязательные прививки делают с первого дня жизни

Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;

прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;

во 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;

в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;

в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;

в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;

в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против ХИБ-инфекции;

в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;

в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;

в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;

в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;

в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.

Напомним, в Одесской области родилось 216 маленьких украинцев. Такова статистика за прошедшую неделю со 2 по 8 октября. Мальчиков родилось на 12 больше.