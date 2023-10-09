В Одессе выросло количество новорожденных: какие прививки необходимы детям
9 октября 2023 18:30
Новорожденный ребенок. Фото иллюстративное: google.com
В Одессе родилось 144 маленьких украинца, что на 12 детей больше, чем на прошлой неделе. Среди новорожденных две двойни, количественное преимущество получили мальчики.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
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"Население Одессы за неделю пополнили 73 мальчика и 71 девочка", — говорится в сообщении.
Обязательные прививки делают с первого дня жизни
- Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;
- прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;
- во 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;
- в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
- в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
- в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;
- в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против ХИБ-инфекции;
- в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;
- в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;
- в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;
- в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;
- в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.
Напомним, в Одесской области родилось 216 маленьких украинцев. Такова статистика за прошедшую неделю со 2 по 8 октября. Мальчиков родилось на 12 больше.