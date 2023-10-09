В Одесі зросла кількість новонароджених: які щеплення необхідні дітям
9 жовтня 2023 18:30
Новонароджена дитина. Фото ілюстративне: google.com
В Одесі народилося 144 маленьких українці, що на 12 дітей більше, ніж минулого тижня. Серед новонароджених дві двійні, кількісну перевагу здобули хлопчики.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
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"Населення Одеси за тиждень поповнили 73 хлопчики та 71 дівчинка", — йдеться у повідомленні.
Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя
- Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження;
- щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини;
- у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В;
- у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;
- у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;
- у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В;
- у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції;
- у 18 місяців роблять першу планову ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту;
- у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту;
- у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту;
- у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця;
- надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця.
Нагадаємо, на Одещині народилось 216 маленьких українців. Така статистика за минулий тиждень з 2 по 8 жовтня. Хлопчиків народилось на 12 більше.