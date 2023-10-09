В Одесі зросла кількість новонароджених

Новонароджена дитина. Фото ілюстративне: google.com

В Одесі народилося 144 маленьких українці, що на 12 дітей більше, ніж минулого тижня. Серед новонароджених дві двійні, кількісну перевагу здобули хлопчики.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Населення Одеси за тиждень поповнили 73 хлопчики та 71 дівчинка", — йдеться у повідомленні.

Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя

Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження;

щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини;

у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В;

у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В;

у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції;

у 18 місяців роблять першу планову ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту;

у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту;

у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту;

у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця;

надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця.

Нагадаємо, на Одещині народилось 216 маленьких українців. Така статистика за минулий тиждень з 2 по 8 жовтня. Хлопчиків народилось на 12 більше.