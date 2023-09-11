В Одессе остановили 70 пьяных водителей: сколько алкоголя было в крови у рекордсмена
За выходные полицейские остановили 73 водителя в состоянии алкогольного опьянения. У "рекордсмена" содержание алкоголя в крови превышало почти в 10 раз.
Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.
Пьяные водители на дорогах Одессы
Во время проверки мужчин на трезвость 'Драгер' показал результат — 1,91 промилле — это почти в 10 раз выше установленной нормы. Кроме того, патрульные полицейские остановили водителей с содержанием алкоголя 0,49 промилле и 0,42 промилле, что больше нормы в 2 раза.
Отметим, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови – 0,2 промилле. За вождение в нетрезвом состоянии нарушителей ждет штраф в размере от 17 тыс. гривен и лишение водительских прав минимум в год.
ДТП из-за пьяных водителей
Вблизи города Шепетовка произошло ДТП. В результате аварии погибли два человека, еще трое были травмированы. Предварительно установлено, что 56-летний житель Шепетовки в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Citroen C-Crosser, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21099.
В ночь с 20 на 21 августа в Березовском районе произошла авария. У водителя, повлекшего столкновение, обнаружили 3,36 промилле алкоголя в крови, что почти в 17 раз выше нормы. Из-за пьяного водителя в Одесской области ребенок впал в кому.
Также мы писали, что во Львове произошло ДТП между легковым автомобилем и трамваем на улице Городоцкая. Водитель машины Chery Jaggi, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,24 промилле), не учел дистанцию и столкнулся с трамваем сзади.