В Одесі зупинили 70 п'яних водіїв: скільки алкоголю було в крові у рекордсмена

Водій п'є за кермом. Фото: google

За вихідні поліцейські зупинили 73 водіїв у стані алкогольного сп’яніння. У "рекордсмена" вміст алкоголю в крові перевищував майже в 10 разів.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

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П’яні водії на дорогах Одеси

Під час перевірки чоловіків на тверезість ''Драгер'' показав результат — 1,91 проміле — це майже в 10 разів вище встановленої норми. Крім того, патрульні поліцейські зупинили водіїв із вмістом алкоголю 0,49 проміле та 0,42 проміле, що більше норми в 2 рази.

Зазначимо, що максимально допустимий рівень алкоголю у крові — 0,2 проміле. За водіння у нетверезому стані на порушників чекає штраф у розмірі від 17 тис. гривень та позбавлення прав водія мінімум на рік.

ДТП через п’яних водіїв

Поблизу міста Шепетівка, що на Хмельниччині, сталася ДТП. Внаслідок аварії загинуло двоє людей, ще троє були травмовані. Попередньо встановлено, що 56-річний житель м. Шепетівка в стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем Citroen C-Crosser, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ 21099.

В ніч з 20 на 21 серпня в Березівському районі сталася аварія. У водія, що спричинив зіткнення, виявили 3,36 проміле алкоголю в крові, що майже у 17 разів вище норми. Через п’яного водія на Одещині дитина впала в кому.

Також ми писали, що у Львові сталася ДТП між легковим автомобілем та трамваєм на вулиці Городоцька. Водій машини Chery Jaggi, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння (2,24 проміле), не врахував дистанцію і зіткнувся з трамваєм ззаду.