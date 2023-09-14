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В Одессе остановили пьяного водителя: сколько алкоголя в крови обнаружил "драгер"

14 сентября 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе остановили пьяного водителя: сколько алкоголя в крови обнаружил "драгер"
"Драгер" для измерения алкоголя. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За прошедшие сутки полицейские остановили 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения. У "рекордсмена" содержание алкоголя в крови превышало почти в 15 раз.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

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Во время проверки мужчин на трезвость 'Драгер' показал результат — 2,96 промилле, это почти в 15 раз выше установленной нормы. Кроме того, патрульные полицейские остановили водителей с содержанием алкоголя 1,62 промилле и 0,51 промилле, что больше нормы в 8 и 2,5 раза соответственно.

Отметим, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови – 0,2 промилле. За вождение в нетрезвом состоянии нарушителей ждет штраф в размере от 17 тыс. гривен и лишение водительских прав минимум в год.

ДТП из-за пьяных водителей

Напомним, в столице нетрезвый водитель попала в ДТП. Также девушка перевозила наркотические вещества в машине. Полицейские задержали фигурантку дела.

Кроме того, в Березовском районе Одесчины произошла авария. У водителя, повлекшего столкновение, обнаружили 3,36 промилле алкоголя в крови, что почти в 17 раз выше нормы. Из-за пьяного водителя в Одесской области ребенок впал в кому.

Также мы писали, что вблизи города Шепетовка на Хмельнитчине произошло ДТП. В результате аварии погибли два человека, еще трое были травмированы. Предварительно установлено, что 56-летний житель Шепетовки в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Citroen C-Crosser, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21099.

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