В Одесі зупинили п’яного водія: скільки алкоголю в крові виявив "драгер"

"Драгер" для вимірювання алкоголю. Фото: google

За минулу добу поліцейські зупинили 13 водіїв у стані алкогольного сп’яніння. У "рекордсмена" вміст алкоголю в крові перевищував майже в 15 разів.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

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П’яні водії на дорогах Одеси

Під час перевірки чоловіків на тверезість ''Драгер'' показав результат — 2,96 проміле, це майже в 15 разів вище встановленої норми. Крім того, патрульні поліцейські зупинили водіїв із вмістом алкоголю 1,62 проміле та 0,51 проміле, що більше норми у 8 та 2,5 раза відповідно.

Зазначимо, що максимально допустимий рівень алкоголю у крові — 0,2 проміле. За водіння у нетверезому стані на порушників чекає штраф у розмірі від 17 тис. гривень та позбавлення прав водія мінімум на рік.

ДТП через п’яних водіїв

Нагадаємо, у столиці нетвереза водійка спричинила ДТП. Також дівчина перевозила наркотичні речовини в автівці. Поліціянти затримали фігурантку справи.

Крім того, в Березівському районі Одещини сталася аварія. У водія, що спричинив зіткнення, виявили 3,36 проміле алкоголю в крові, що майже у 17 разів вище норми. Через п’яного водія на Одещині дитина впала в кому.

Також ми писали, що поблизу міста Шепетівка, що на Хмельниччині, сталася ДТП. Внаслідок аварії загинуло двоє людей, ще троє були травмовані. Попередньо встановлено, що 56-річний житель м. Шепетівка в стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем Citroen C-Crosser, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ 21099.