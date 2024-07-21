В Одесской киностудии планируют переснять "Приключения Электроника"
В Одесской киностудии планируют переснять фильм "Приключения Электроника" и представить его зрителям новый научно-фантастический фильм. Таким образом, хотят привлечь к просмотрам молодую аудиторию.
Об этом на Одесском кинофестивале сообщил председатель правления Одесской киностудии Андрей Осипов.
"Приключения Электроника" через призму Одесской киностудии
Новая версия "Приключений Электроника" должна стать для молодого поколения интересной научно-фантастической картиной, а не просто "старым фильмом". Помимо поклонников среди взрослых фильм может найти новых фанатов среди младшего поколения.
"Когда мы говорим о "Приключениях Электроника", то понятно, что для моих детей он ничего не значит, они его смотреть не будут. Но они будут смотреть современный научно-фантастический детский фильм. Поэтому мы за добрую память старшего поколения и заинтересованность младшего", — отметил Андрей Осипов.
Он добавил, что из-за позиции актеров оригинального фильма, поддерживающих политику РФ, работа над фильмом может осложниться. По его словам, братья Торсуевы дискредитируют хороший фильм, поэтому необходимо ему дать новую жизнь.
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