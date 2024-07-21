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В Одесской киностудии планируют переснять "Приключения Электроника"

21 июля 2024 17:09
Верзилова Єлизавета - редактор
В Одесской киностудии планируют переснять "Приключения Электроника"
Здание киностудии в Одессе. Фото: Одесская Киностудия
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской киностудии планируют переснять фильм "Приключения Электроника" и представить его зрителям новый научно-фантастический фильм. Таким образом, хотят привлечь к просмотрам молодую аудиторию.

Об этом на Одесском кинофестивале сообщил председатель правления Одесской киностудии Андрей Осипов.

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Новая версия "Приключений Электроника" должна стать для молодого поколения интересной научно-фантастической картиной, а не просто "старым фильмом". Помимо поклонников среди взрослых фильм может найти новых фанатов среди младшего поколения.

"Когда мы говорим о "Приключениях Электроника", то понятно, что для моих детей он ничего не значит, они его смотреть не будут. Но они будут смотреть современный научно-фантастический детский фильм. Поэтому мы за добрую память старшего поколения и заинтересованность младшего", — отметил Андрей Осипов.

Приключения Электроника 1979г
Кадр из фильма. Фото: скриншот

Он добавил, что из-за позиции актеров оригинального фильма, поддерживающих политику РФ, работа над фильмом может осложниться. По его словам, братья Торсуевы дискредитируют хороший фильм, поэтому необходимо ему дать новую жизнь.

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Мы писали, что в Одессе начались съемки биографического фильма о знаменитом украинском режиссере Александре Довженко. Лента будет посвящена 130-летию выдающегося художника отечественного кинематографа, кинематографическими достижениями которого вдохновляются современные деятели искусства.

Также мы сообщали, что в этом году самое масштабное национальное кинособытие — Одесский международный кинофестиваль состоялся не дома, а в Киеве. В Одессу ОМКФ не вернулся из-за ситуации безопасности.

Добавим, что жюри уже объявило победителей. Какие фильмы стали победителями в номинациях и подробнее о фильмах, получивших награды — читайте в материале.

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