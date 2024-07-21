В Одесской киностудии планируют переснять "Приключения Электроника"

Здание киностудии в Одессе. Фото: Одесская Киностудия

В Одесской киностудии планируют переснять фильм "Приключения Электроника" и представить его зрителям новый научно-фантастический фильм. Таким образом, хотят привлечь к просмотрам молодую аудиторию.

Об этом на Одесском кинофестивале сообщил председатель правления Одесской киностудии Андрей Осипов.

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Новая версия "Приключений Электроника" должна стать для молодого поколения интересной научно-фантастической картиной, а не просто "старым фильмом". Помимо поклонников среди взрослых фильм может найти новых фанатов среди младшего поколения.

"Когда мы говорим о "Приключениях Электроника", то понятно, что для моих детей он ничего не значит, они его смотреть не будут. Но они будут смотреть современный научно-фантастический детский фильм. Поэтому мы за добрую память старшего поколения и заинтересованность младшего", — отметил Андрей Осипов.

Кадр из фильма. Фото: скриншот

Он добавил, что из-за позиции актеров оригинального фильма, поддерживающих политику РФ, работа над фильмом может осложниться. По его словам, братья Торсуевы дискредитируют хороший фильм, поэтому необходимо ему дать новую жизнь.

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