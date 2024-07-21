В Одеській кіностудії планують перезняти "Пригоди Електроніка"

Будівля кіностудії в Одесі. Фото: Одеська Кіностудія

В Одеській кіностудії планують перезняти фільм "Пригоди Електроніка" та представити його глядачам як новий науково-фантастичний фільм. Таким чином хочуть залучити до переглядів молоду аудиторію.

Про це на Одеському кінофестивалі повідомив Голова правління Одеської кіностудії Андрій Осіпов.

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Нова версія "Пригод Електроніка" має стати для молодого покоління цікавою науково-фантастичною картиною, а не просто "старим фільмом". Окрім прихильників серед дорослих фільм може знайти нових фанатів серед молодшого покоління.

"Коли ми говоримо про "Пригоди Електроніка", то зрозуміло, що для моїх дітей він нічого не значить, вони його дивитися не будуть. Але вони будуть дивитися сучасний науково-фантастичний дитячий фільм. Тому ми за добру пам’ять старшого покоління і зацікавленість малого", — зазначив Андрій Осіпов.

Кадр з фільму. Фото: скриншот

Він додав, через позицію акториів оригінального фільму, які підтримують політику РФ, робота над фільмом може ускладнитись. За його словами, брати Торсуєви дискредитують хороший фільм, тому необхідюно надати стрічці нового життя.

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Ми писали, що в Одесі почались зйомки біографічного фільму про знаменитого українського режисера Олександра Довженка. Стрічка буде присвячена до 130-річчя видатного митця вітчизняного кінематографа, кінематографічними здобутками якого надихаються сучасні діячі мистецтва.

Також ми повідомляли, що цьогоріч наймасштабніша національна кіноподія — Одеський міжнародний кінофестиваль відбувся не вдома, а в Києві. До Одеси ОМКФ не повернувся через безпекову ситуацію.

Додамо, що журі вже оголосило переможців. Які стрічки стали переможцями у номінаціях та детальніше про фільми, що отримали нагороди — читайте у матеріалі.