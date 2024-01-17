В Одесском горсовете сообщили о количестве домов, пострадавших от удара дронами

Коммунальщики работают на месте попадания. Фото: Одесский городской совет

В результате утреннего удара по Одессе увеличилось количество поврежденных объектов. Известно, что от удара пострадали 124 квартиры в десяти домах.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В ведомстве отмечают, что подмене и ремонту подлежит 198 окон в квартирах одесситов и 27 окон в подъездах. Также повреждены 94 балконных блока.

Что известно о коммунальных услугах

Коммунальщики отмечают, что в настоящее время в домах полностью восстановлены газо-, водо- и электроснабжение. Нет только отопления из-за повреждений магистральной теплосети, однако специалисты работают над устранением последствий аварии.

Больше об атаке на Одессу 17 января

Напомним, в течение ночи и утра 17 января враг атаковал Одессу дронами-камикадзе. Большую часть силам ПВО удалось ликвидировать над морем, однако часть обломков упала на жилые кварталы в центральном районе города.

Добавим, в ночь на 17 января враг атаковал Одессу дронами-камикадзе, попавшими в магистральные теплосети. В связи с этим без отопления остались более 60 домов.

Также писали, что для пострадавших от вражеских атак одесситов в городе открылись оперативные штабы помощи.