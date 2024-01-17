Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесском горсовете сообщили о количестве домов, пострадавших от удара дронами arrow

В Одесском горсовете сообщили о количестве домов, пострадавших от удара дронами

17 января 2024 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесском горсовете сообщили о количестве домов, пострадавших от удара дронами
Коммунальщики работают на месте попадания. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В результате утреннего удара по Одессе увеличилось количество поврежденных объектов. Известно, что от удара пострадали 124 квартиры в десяти домах.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

В ведомстве отмечают, что подмене и ремонту подлежит 198 окон в квартирах одесситов и 27 окон в подъездах. Также повреждены 94 балконных блока.

Что известно о коммунальных услугах

Коммунальщики отмечают, что в настоящее время в домах полностью восстановлены газо-, водо- и электроснабжение. Нет только отопления из-за повреждений магистральной теплосети, однако специалисты работают над устранением последствий аварии.

Больше об атаке на Одессу 17 января

Напомним, в течение ночи и утра 17 января враг атаковал Одессу дронами-камикадзе. Большую часть силам ПВО удалось ликвидировать над морем, однако часть обломков упала на жилые кварталы в центральном районе города.

Добавим, в ночь на 17 января враг атаковал Одессу дронами-камикадзе, попавшими в магистральные теплосети. В связи с этим без отопления остались более 60 домов.

Также писали, что для пострадавших от вражеских атак одесситов в городе открылись оперативные штабы помощи.

Одесса
война
Одесская область
городской совет
Новости Одессы
дрон Шахид-136
война в Украине
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме