В Одесском горсовете сообщили о количестве домов, пострадавших от удара дронами
В результате утреннего удара по Одессе увеличилось количество поврежденных объектов. Известно, что от удара пострадали 124 квартиры в десяти домах.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
В ведомстве отмечают, что подмене и ремонту подлежит 198 окон в квартирах одесситов и 27 окон в подъездах. Также повреждены 94 балконных блока.
Что известно о коммунальных услугах
Коммунальщики отмечают, что в настоящее время в домах полностью восстановлены газо-, водо- и электроснабжение. Нет только отопления из-за повреждений магистральной теплосети, однако специалисты работают над устранением последствий аварии.
Больше об атаке на Одессу 17 января
Напомним, в течение ночи и утра 17 января враг атаковал Одессу дронами-камикадзе. Большую часть силам ПВО удалось ликвидировать над морем, однако часть обломков упала на жилые кварталы в центральном районе города.
Добавим, в ночь на 17 января враг атаковал Одессу дронами-камикадзе, попавшими в магистральные теплосети. В связи с этим без отопления остались более 60 домов.
Также писали, что для пострадавших от вражеских атак одесситов в городе открылись оперативные штабы помощи.
Читайте Новини.LIVE!