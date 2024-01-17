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В Одеській міськраді повідомили про кількість будинків, постраждалих від удару дронами

17 січня 2024 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській міськраді повідомили про кількість будинків, постраждалих від удару дронами
Комунальники працюють на місці влучання. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Внаслідок ранкового удару по Одесі збільшилася кількість пошкоджених обʼєктів. Наразі відомо, що від удару постраждало 124 квартири у десяти будинках. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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У відомстві зазначають, що заміні та ремонту підлягає 198 вікон у квартирах одеситів та 27 вікон у під’їздах. Також пошкоджено 94 балконних блоки. 

Що відомо про комунальні послуги

Комунальники зазначають, що наразі у будинках повністю відновлено газо-, водо- та електропостачання. Немає лише опалення через пошкодження магістральної тепломережі, однак фахівці працюють над усуненням наслідків аварії. 

Більше про атаку на Одесу 17 січня 

Нагадаємо, протягом ночі та ранку 17 січня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе. Більшу частину силам ППО вдалося ліквідувати над морем, однак частина уламків впала на житлові квартали у центральному районі міста. 

Додамо, у ніч проти 17 січня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе, які влучили у магістральні тепломережі. Через це без опалення залишилися понад 60 будинків. 

Також ми писали, що для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги.

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