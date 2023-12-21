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В Одесской областной психиатрической больнице будет новый руководитель, — Олег Кипер

21 декабря 2023 19:30
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Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
В Одесском областном центре психического здоровья провели проверки - по результатам был уволен руководитель
Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

После ряда скандалов в Одесском областном центре психического здоровья была проведена проверка Департаментом здравоохранения. По результатам которой руководитель Оксана Денисенко написала заявление на увольнение, а документы уже переданы в правоохранительные органы.

Об этом во время своей пресс-конференции заявил глава ОВА Олег Кипер, передают журналисты Новини.LIVE.

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"Проверка была завершена, по ее результатам было проведено совместное совещание, где по согласованию сторон уже экс-руководительница подала заявление на увольнение. Сейчас контракт расторгаем и будут определяться с новой кандидатурой", — заявил Олег Кипер.

В ходе проверки было обнаружено, что экс-руководитель областного центра психического здоровья не занимался психиатрической медициной, практически учреждение было перепрофилировано. Кроме этого, выявили непонятные закупки, нарушения с питанием, плохое отношение к военным. В коллективе была создана такая атмосфера, которая не позволяла работать, а само здание уже давно нуждается в ремонте. Количество проблем у этого учреждения просто зашкаливает.

"В общем, во время проверки было непонятно, почему у меня один пресс-секретарь, а там три или четыре — какие-то такие вещи, которые мне непонятны. Мы все материалы по проверке, если видим какую-то уголовную ответственность, по нашему мнению, отправляем в правоохранительные органы, как это было с экстренкой и психиатрической больницей также", — отметил председатель ОВА.

По словам руководителя области, на сегодняшний день уголовных дел открыто уже достаточно много, но комментировать их он не стал, сославшись на то, что это не в его компетенции.

Напомним, что к главе Одесского ОВА Олегу Киперу обратился глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман с требованием провести мониторинг работы областного центра психического здоровья.

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