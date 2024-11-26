Взрывы в Одесской области - что известно

Дым в небе. Фото: иллюстративное/соцсети

В Одесской области слышали взрыв. Военные сообщали о движении баллистической ракеты в направлении региона.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 12:57. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении разведывательного беспилотника в направлении области. По нему работала украинская ПВО. Затем военные сообщили о баллистической ракете на Одесскую область.

Сообщение об угрозе. Фото: скриншот

По данным мониторинговых каналов, ракета двигалась в направлении Лебедевки.

Напомним, вчера россияне обстреляли Белгород-Днестровский район. Также в Одессе подсчитаны масштабы разрушений после ракетного удара в понедельник.