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В Одесской области слышны взрывы — что известно

26 ноября 2024 14:32
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Взрывы в Одесской области - что известно
Дым в небе. Фото: иллюстративное/соцсети
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской области слышали взрыв. Военные сообщали о движении баллистической ракеты в направлении региона.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 12:57. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении разведывательного беспилотника в направлении области. По нему работала украинская ПВО. Затем военные сообщили о баллистической ракете на Одесскую область.

В Одесской области слышны взрывы — что известно - фото 1
Сообщение об угрозе. Фото: скриншот

По данным мониторинговых каналов, ракета двигалась в направлении Лебедевки.

Напомним, вчера россияне обстреляли Белгород-Днестровский район. Также в Одессе подсчитаны масштабы разрушений после ракетного удара в понедельник.

Одесса взрыв Одесская область обстрелы Одесская ОГА

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