Вибухи в Одеській області — що відомо

В Одеській області чутно вибухи — що відомо
В Одеській області почули вибух. Військові повідомляли про рух балістичної ракети у напрямку регіону.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
Одещина під обстрілом
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 12:57. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух розвідувального безпілотника у напрямку області. По ньому працювала українська ППО. Потім військові повідомили про балістичну ракету на Одещину.
За даними моніторингових каналів, ракета рухалася у напрямку Лебедівки.
Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Білгород-Дністровський район. Також в Одесі підрахували масштаби руйнувань після ракетного удару у понеділок.
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