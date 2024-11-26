Вибухи в Одеській області — що відомо

Дим у небі. Фото: ілюстративн/соцмережі

В Одеській області почули вибух. Військові повідомляли про рух балістичної ракети у напрямку регіону.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 12:57. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух розвідувального безпілотника у напрямку області. По ньому працювала українська ППО. Потім військові повідомили про балістичну ракету на Одещину.

Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот

За даними моніторингових каналів, ракета рухалася у напрямку Лебедівки.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Білгород-Дністровський район. Також в Одесі підрахували масштаби руйнувань після ракетного удару у понеділок.