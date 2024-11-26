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Обстріл Одеси у понеділок — підрахували масштаби руйнувань

26 листопада 2024 12:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Скільки квартир постраждало від російського удару по Одесі 26 листопада
Комунальники ліквідовують наслідки обстрілу. Фото: департамент міського господарства
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Кількість будинків, які постраждали внаслідок російського ракетного удару по Одесі 26 листопада, збільшилася. Міські служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Про це повідомили у департаменті міського господарства Одеської міськради у вівторок, 26 листопада.

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Пошкоджені будівлі

За даними комунальників, постраждали 25 житлових багатоквартирних будинків, 4 адміністративні будівлі й 1 нежитлова споруда. У багатоповерхівках пошкоджені 269 квартир. 

"Вибито 512 вікон в помешканнях людей та 135 вікон у місцях загального користування. Пошкодження покрівлі зафіксовано вже на двох будинках — попередньою площею більше 670 кв.метрів", — розповіли у департаменті.

За повідомленням директорки департаменту освіти та науки Олени Буйневич, постраждала, зокрема, будівля ліцею №62. Там вибито вікна й пошкоджені кабінети.

Удар по Одесі

Нагадаємо, вдень 26 листопада росіяни атакували Одесу балістичною ракетою "Іскандер". Постраждали одинадцять людей. Одна з жінок перебуває у важкому стані — в неї черевна травма. Ми також писали про те, як пережили удар люди, які знаходилися у місці прильоту.

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