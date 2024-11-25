Ракетна атака в Одесі: 11 постраждалих, одна в реанімації

Наслідки балістичного удару по Одесі. Фото: Новини.LIVE

Після ранкової балістичної атаки по житловому сектору Одеси постраждало 11 людей. Наразі відомо, що шестеро з них отримали допомогу на місці, ще пʼятьох госпіталізували. Одна жінка перебуває у важкому стані з черевною травмою.

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Про це журналістам Новини.LIVE повідомив директор однієї з лікарень Денис Себов.

Жінка у важкому стані

За словами лікаря, 52-річна жінка перебуває в реанімації з тяжким пораненням.

"Вона надійшла в тяжкому стані з осколковими ураженнями черевної порожнини. Пацієнтці виконали термінове оперативне втручання — видалили осколки та провели ушивання кишківника. Також у неї зафіксовані травми м’яких тканин голови, які були оброблені", — повідомив Денис Себов.

Директор лікарні Денис Себов. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Окрім цього, до лікарні госпіталізували ще одного пацієнта із закритою черепно-мозковою травмою та гострим психотичним розладом. Його стан середньої тяжкості, і наразі він переведений до Центру психічного здоров'я для подальшого лікування.

Що відомо про інших постраждалих

Варто зазначити, що троє інших потерпілих отримали поранення м’яких тканин і легкі черепно-мозкові травми. Вони перебувають під спостереженням для подальшої реабілітації, їхньому здоровʼю нічого не загрожує.

"Іншим людям буде надаватися амбулаторна допомога. Їх оглянули нейрохірурги, і тяжкої патології не зафіксовано. Будуть обстежуватись амбулаторно", — підсумував медик.

Що відомо про атаку на Одесу

Нагадаємо, місто атакували балістичною ракетою "Іскандер-М". Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у середмісті: житлові будинки, медзаклад, офісні приміщення, торговельні об’єкти та автотранспорт.

Раніше ми повідомляли, як одесити пережили російський удар. Також на обстріл Одеси відреагував президент Володимир Зеленський.