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Атака на Одесу — п'ятеро в лікарні, одна людина в реанімації

25 листопада 2024 16:16
Рвачова Анастасія - редактор
Ракетна атака в Одесі: 11 постраждалих, одна в реанімації
Наслідки балістичного удару по Одесі. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасія - редактор

Після ранкової балістичної атаки по житловому сектору Одеси постраждало 11 людей. Наразі відомо, що шестеро з них отримали допомогу на місці, ще пʼятьох госпіталізували. Одна жінка перебуває у важкому стані з черевною травмою. 

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Про це журналістам Новини.LIVE повідомив директор однієї з лікарень Денис Себов. 

Жінка у важкому стані

За словами лікаря, 52-річна жінка перебуває в реанімації з тяжким пораненням.

"Вона надійшла в тяжкому стані з осколковими ураженнями черевної порожнини. Пацієнтці виконали термінове оперативне втручання — видалили осколки та провели ушивання кишківника. Також у неї зафіксовані травми м’яких тканин голови, які були оброблені", — повідомив Денис Себов.

Директор лікарні Денис Себов. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Директор лікарні Денис Себов. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Окрім цього, до лікарні госпіталізували ще одного пацієнта із закритою черепно-мозковою травмою та гострим психотичним розладом. Його стан середньої тяжкості, і наразі він переведений до Центру психічного здоров'я для подальшого лікування.

Що відомо про інших постраждалих

Варто зазначити, що троє інших потерпілих отримали поранення м’яких тканин і легкі черепно-мозкові травми. Вони перебувають під спостереженням для подальшої реабілітації, їхньому здоровʼю нічого не загрожує. 

"Іншим людям буде надаватися амбулаторна допомога. Їх оглянули нейрохірурги, і тяжкої патології не зафіксовано. Будуть обстежуватись амбулаторно", — підсумував медик. 

Що відомо про атаку на Одесу

Нагадаємо, місто атакували балістичною ракетою "Іскандер-М". Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у середмісті: житлові будинки, медзаклад, офісні приміщення, торговельні об’єкти та автотранспорт.   

Раніше ми повідомляли, як одесити пережили російський удар. Також на обстріл Одеси відреагував президент Володимир Зеленський.

Одеса Новини Одеси ракетний удар балістична атака

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