Ракетная атака в Одессе: 11 пострадавших, одна в реанимации

Атака на Одессу — пятеро в больнице, один человек в реанимации
После утренней баллистической атаки по жилому сектору Одессы пострадали 11 человек. Известно, что шестеро из них получили помощь на месте, еще пятерых госпитализировали. Одна женщина находится в тяжелом состоянии с брюшной травмой.
Об этом журналистам Новини.LIVE сообщил директор одной из больниц Денис Себов.
Женщина в тяжелом состоянии
По словам врача, 52-летняя женщина находится в реанимации с тяжелым ранением.
"Она поступила в тяжелом состоянии с осколочными поражениями брюшной полости. Пациентке выполнили срочное оперативное вмешательство - удалили осколки и провели ушивание кишечника. Также у нее зафиксированы травмы мягких тканей головы, которые были обработаны", — сообщил Денис Себов.
Кроме того, в больницу госпитализировали еще одного пациента с закрытой черепно-мозговой травмой и острым психотическим расстройством. Его состояние средней тяжести, и сейчас он переведен в Центр психического здоровья для дальнейшего лечения.
Что известно о других пострадавших
Следует отметить, что трое других пострадавших получили ранения мягких тканей и легкие черепно-мозговые травмы. Они находятся под наблюдением для дальнейшей реабилитации, их здоровью ничего не угрожает.
"Другим людям будет оказываться амбулаторная помощь. Их осмотрели нейрохирурги, и тяжелая патология не зафиксирована. Будут обследоваться амбулаторно", — подытожил медик.
Что известно об атаке на Одессу
Напомним, город атаковали баллистической ракетой "Искандер-М". Повреждения получила гражданская инфраструктура в центре: жилые дома, медучреждение, офисные помещения, торговые объекты и автотранспорт.
Ранее мы сообщали, как одесситы пережили российский удар. Также на обстрелы Одессы отреагировал президент Владимир Зеленский.
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