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Російський удар по Одесі — відомі масштаби руйнувань

25 листопада 2024 19:37
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Скільки квартир постраждало від російського обстрілу Одеси 25 листопада
Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Внаслідок ракетного удару РФ по Одесі вдень 25 листопада пошкоджено 25 багатоквартирних житлових будинків. Над ліквідацією наслідків обстрілу працюють міські служби. Будівлі обстежують, щоби оцінити масштаби пошкоджень.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

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Інформація про руйнування. Фото: скриншот

За його словами, пошкоджено 71 квартиру. Також вибито  118 вікон у квартирах мешканців та 73 вікна в місцях загального користування. В одному з будинків зруйновано понад 100 кв. м покрівлі.

В деяких будинках тимчасово припинили постачання газу.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, місто атакували балістичною ракетою "Іскандер-М". Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у середмісті: житлові будинки, медзаклад, офісні приміщення, торгівельні об’єкти та автотранспорт. 

Постраждали одинадцять людей. Наразі відомо, що шестеро з них отримали допомогу на місці, ще пʼятьох госпіталізували. Одна жінка перебуває у важкому стані з черевною травмою.

Одеса війна Геннадій Труханов обстріли Новини Одеси

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