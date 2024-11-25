Сколько квартир пострадало от российских обстрелов Одессы 25 ноября

Последствия русской атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачева

В результате ракетного удара РФ по Одессе днем 25 ноября повреждены 25 многоквартирных жилых домов. Над ликвидацией последствий обстрела работают городские службы. Постройки обследуют, чтобы оценить масштабы повреждений.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Информация о разрушении. Фото: скриншот

По его словам, повреждена 71 квартира. Также выбито 118 окон в квартирах жильцов и 73 окна в местах общего пользования. В одном из домов разрушено более 100 кв. м кровли.

В некоторых домах временно прекратили поставки газа.

Обстрел Одессы

Напомним, город атаковали баллистической ракетой "Искандер-М". Повреждения получила гражданская инфраструктура в центре: жилые дома, медучреждение, офисные помещения, торговые объекты и автотранспорт.

Пострадали одиннадцать человек. Известно, что шестеро из них получили помощь на месте, еще пятерых госпитализировали. Одна женщина находится в тяжелом состоянии с брюшной травмой.