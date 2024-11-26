Сколько квартир пострадало от российского удара по Одессе 26 ноября

Коммунальщики ликвидируют последствия обстрела Фото: департамент городского хозяйства

Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Одессе 26 ноября увеличилось. Городские службы продолжают работать над ликвидацией последствий вражеской атаки.

Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета во вторник, 26 ноября.

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Поврежденные здания

По данным коммунальщиков, пострадали 25 жилых многоквартирных домов, 4 административных здания и 1 нежилое сооружение. В многоэтажках повреждено 269 квартир.

"Выбито 512 окон в жилищах людей и 135 окон в местах общего пользования. Повреждение кровли зафиксировано уже на двух домах — предварительной площадью более 670 кв. метров", — рассказали в департаменте.

По сообщению директора департамента образования и науки Елены Буйневич, пострадало, в частности, здание лицея №62. Там выбиты окна и повреждены кабинеты.

Удар по Одессе

Напомним, днем 26 ноября россияне атаковали Одессу баллистической ракетой "Искандер". Пострадали одиннадцать человек. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии — у нее брюшная травма. Мы также писали о том, как пережили удар находившиеся в месте прилета люди.