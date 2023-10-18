В Одесской области к зиме готовы 87% "пунктов несокрушимости"

Сергей Готко. Фото: Media Center Украина

В Одесской области идет подготовка к отопительному сезону и возможным блекаутам. Пока в регионе уже готовы к открытию почти все "пункты несокрушимости".

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса сообщил директор департамента по вопросам гражданской защиты, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Одесской ОВА Сергей Готко.

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По его информации, всего Одесчина насчитывает 812 таких пунктов обогрева.

"Эта цифра состоит из "пунктов несокрушимости", организуемых на базе ГСЧС, полиции, объектов государственной собственности, коммунальных предприятий и ответственного бизнеса", — сказал Готко.

Оснащенность "пунктов несокрушимости"

Также чиновник отметил, что в этом году будет разработана база всех пунктов, и люди смогут даже без Интернета найти ближайший к себе.

"Мы пошли дальше, присоединились Минцифры, и мы прорабатываем вопросы размещения информации в "Дії", то есть люди смогут видеть в электронном формате исчерпывающие данные и даже ставить оценку. В первую очередь можно будет увидеть их количество, кто ответственен, сколько "пункт" может принять людей и соответствует ли он всем параметрам", — сообщил Сергей Готко.

Напомним, Одесская область готова к отопительному сезону на 100%, но тепло в дома планируется дать до 1 ноября. Этой зимой почти 20% общин в Одесской области перешли на альтернативное топливо.

Также мы писали, что в ЕС заявили, что Украина входит в зиму со слабой энергосистемой. Там говорят, что, вероятно, в этом году украинцы снова будут без света и воды.