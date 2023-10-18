В Одесской области к зиме готовы 87% "пунктов несокрушимости"
В Одесской области идет подготовка к отопительному сезону и возможным блекаутам. Пока в регионе уже готовы к открытию почти все "пункты несокрушимости".
Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса сообщил директор департамента по вопросам гражданской защиты, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Одесской ОВА Сергей Готко.
По его информации, всего Одесчина насчитывает 812 таких пунктов обогрева.
"Эта цифра состоит из "пунктов несокрушимости", организуемых на базе ГСЧС, полиции, объектов государственной собственности, коммунальных предприятий и ответственного бизнеса", — сказал Готко.
Оснащенность "пунктов несокрушимости"
Также чиновник отметил, что в этом году будет разработана база всех пунктов, и люди смогут даже без Интернета найти ближайший к себе.
"Мы пошли дальше, присоединились Минцифры, и мы прорабатываем вопросы размещения информации в "Дії", то есть люди смогут видеть в электронном формате исчерпывающие данные и даже ставить оценку. В первую очередь можно будет увидеть их количество, кто ответственен, сколько "пункт" может принять людей и соответствует ли он всем параметрам", — сообщил Сергей Готко.
Напомним, Одесская область готова к отопительному сезону на 100%, но тепло в дома планируется дать до 1 ноября. Этой зимой почти 20% общин в Одесской области перешли на альтернативное топливо.
Также мы писали, что в ЕС заявили, что Украина входит в зиму со слабой энергосистемой. Там говорят, что, вероятно, в этом году украинцы снова будут без света и воды.
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