Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области к зиме готовы 87% "пунктов несокрушимости" arrow

В Одесской области к зиме готовы 87% "пунктов несокрушимости"

18 октября 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области к зиме готовы 87% "пунктов несокрушимости"
Сергей Готко. Фото: Media Center Украина
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области идет подготовка к отопительному сезону и возможным блекаутам. Пока в регионе уже готовы к открытию почти все "пункты несокрушимости".

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса сообщил директор департамента по вопросам гражданской защиты, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Одесской ОВА Сергей Готко.

Читайте также:

По его информации, всего Одесчина насчитывает 812 таких пунктов обогрева.

"Эта цифра состоит из "пунктов несокрушимости", организуемых на базе ГСЧС, полиции, объектов государственной собственности, коммунальных предприятий и ответственного бизнеса", — сказал Готко.

Оснащенность "пунктов несокрушимости"

Также чиновник отметил, что в этом году будет разработана база всех пунктов, и люди смогут даже без Интернета найти ближайший к себе.

"Мы пошли дальше, присоединились Минцифры, и мы прорабатываем вопросы размещения информации в "Дії", то есть люди смогут видеть в электронном формате исчерпывающие данные и даже ставить оценку. В первую очередь можно будет увидеть их количество, кто ответственен, сколько "пункт" может принять людей и соответствует ли он всем параметрам", — сообщил Сергей Готко.

Напомним, Одесская область готова к отопительному сезону на 100%, но тепло в дома планируется дать до 1 ноября. Этой зимой почти 20% общин в Одесской области перешли на альтернативное топливо.

Также мы писали, что в ЕС заявили, что Украина входит в зиму со слабой энергосистемой. Там говорят, что, вероятно, в этом году украинцы снова будут без света и воды.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

19:50 Копия бабушки Дианы: искусственный интеллект показал взрослых детей Кейт Миддлтон

Актуальное по теме