В Одеській області до зими готові 87% "пунктів незламності"
В Одеській області триває підготовка до опалювального сезону та можливих блекаутів. Наразі у регіоні вже готові до відкриття майже всі "пункти незламності".
Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса повідомив директор департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської ОВА Сергій Готко.
За його інформацією, всього Одещина налічує 812 таких пунктів обігріву.
"Ця цифра складається з "пунктів незламності", що організовуються на базі ДСНС, поліції, об'єктів державної власності, комунальних підприємств і відповідального бізнесу", — сказав Готко.
Оснащеність "пунктів незламності"
Також чиновник зазначив, що у цьому році буде розроблена база усіх пунктів і люди зможуть навіть без Інтернету знайти найближчий до себе.
"Ми пішли далі, приєднались Мінцифри, і ми опрацьовуємо питання щодо розміщення інформації у "Дії", тобто люди зможуть бачити в електронному форматі вичерпні дані й навіть ставити оцінку. Насамперед можна буде побачити їхню кількість, хто відповідальний, скільки "пункт" може прийняти людей і чи відповідає він усім параметрам", — повідомив Сергій Готко.
Нагадаємо, Одеська область готова до опалювального сезону на 100%, але тепло в будинки планують дати до 1 листопада. Цієї зими майже 20% громад на Одещині перейшли на альтернативне паливо.
Також ми писали, що у ЄС заявили, що Україна входить у зиму зі слабкою енергосистемою. Там кажуть, що, ймовірно, цього року українці знову будуть без світла та води.
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