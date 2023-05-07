В Одесской области на одну вакансию претендуют 5 безработных

Одесситы в одном из городских парков. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 1 мая 2023 количество вакансий, зарегистрированных в службе занятости — 1,2 тыс. единиц. На каждую вакансию, зарегистрированную в Одесской областной службе занятости, претендуют 5 человек, средняя заработная плата — 8694,4 грн.

Об этом сообщает Одесский областной центр занятости.

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С начала 2023 года статус безработного в Одесской области имел более 13,8 тыс. человек. Из них более 2,2 тыс. нашли работу при содействии службы занятости.

Среди зарегистрированных безработных почти 1,2 тыс. — внутренне перемещенные лица, 187 из которых уже трудоустроены.

Из общего числа соискателей работы проходили профессиональное обучение более 700 человек, а участвовали в общественных и других работах временного характера около 600 человек.

"В течение января-апреля 2023 года в областную службу занятости работодателями региона было подано более 4,9 тыс. вакансий. Наиболее популярными остаются: подсобный рабочий, водитель автотранспортных средств, бухгалтер, работник сельского хозяйства", — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 мая 2023 количество вакансий, зарегистрированных в службе занятости — 1,2 тыс. единиц.

На каждую вакансию, зарегистрированную в Одесской областной службе занятости, претендуют 5 человек, средняя заработная плата — 8694,4 грн.

Напомним, аграрии Николаевской области уже начали высадку томатов. Впрочем, из-за нехватки техники работы затягиваются.