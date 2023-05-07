В Одеській області на одну вакансію претендують 5 безробітних

Одесити в одному із міських парків. Фото: Новини.LIVE

Станом на 1 травня 2023 року кількість вакансій, зареєстрованих в службі зайнятості — 1,2 тис. одиниць. На кожну вакансію, зареєстровану в Одеській обласній службі зайнятості претендують 5 осіб, середня заробітна плата у вакансіях 8694,4 грн.

Про це повідомляє Одеський обласний центр зайнятості.

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З початку 2023 року статус безробітного в Одеській області мали понад 13,8 тис. осіб. З них понад 2,2 тис. знайшли роботу за сприяння служби зайнятості.

Серед зареєстрованих безробітних майже 1,2 тис. — внутрішньо переміщені особи, 187 з яких вже працевлаштовані.

Із загального числа шукачів роботи проходили професійне навчання понад 700 осіб, а брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру близько 600 осіб.

"Впродовж січня-квітня 2023 року до обласної служби зайнятості роботодавцями регіону було подано понад 4,9 тис. вакансій. Найбільш популярними залишаються: підсобний робітник, водій автотранспортних засобів, бухгалтер, працівник сільського господарства", — йдеться у повідомленні.

Станом на 1 травня 2023 року кількість вакансій, зареєстрованих в службі зайнятості — 1,2 тис. одиниць.

На кожну вакансію, зареєстровану в Одеській обласній службі зайнятості претендують 5 осіб, середня заробітна плата у вакансіях 8694,4 грн.

Нагадаємо, аграрії Миколаївської області розпочали вже висадку томатів. Втім через нестачу техніки роботи затягуються.