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В Одесской области во дворе жилого дома раздался взрыв

2 апреля 2023 17:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одесской области во дворе жилого дома раздался взрыв
Опасный предмет сдетонировал во дворе бывшей судьи
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В воскресенье, 2 апреля, во дворе бывшей судьи произошел взрыв. Инцидент произошел в городе Балта в Одесской области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Думская".

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Источники в правоохранительных органах сообщили, что взрывной волной выбило окна, повредило фасад и двери. Также от взрыва на земле образовалась воронка.

Правоохранители выясняют все подробности происшествия.

Напомним, в Одесской области в селе Сычавка взорвалась морская мина. В результате взрыва повреждены базы отдыха на берегу моря.

Отметим, в Оперативном командовании "Юг" отмечают, что угроза ракетных ударов остается высокой. Враг продолжает держать в Черном море корабли снаряженные "Калибрами".

Фото: Главком

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