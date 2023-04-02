В Одеській області на подвір’ї житлового будинку  пролунав вибух

Небезпечний предмет здетонував у дворі колишньої судді

У неділю, 2 квітня, у дворі колишньої судді, стався вибух. Інцидент стався в місті Балта Одеської області.

Про це повідомляє Новини. LIVE з посиланням на "Думська".

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Джерела видання в правоохоронних органах повідомили, що вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило фасад і двері. Також від вибуху на землі утворилася воронка.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі подробиці події.

Нагадаємо, на Одещині в селі Сичавка вибухнула морська міна. Унаслідок вибуху пошкоджено бази відпочинку на березі моря.

Зазначимо, в Оперативному командуванні "Південь" наголошують, що загроза ракетних ударів залишається високою. Ворог продовжує тримати у Чорному морі кораблі споряджені "Калібрами".

Фото: Главком