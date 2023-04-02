Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одеській області на подвір’ї житлового будинку  пролунав вибух arrow

В Одеській області на подвір’ї житлового будинку  пролунав вибух

2 квітня 2023 17:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
В Одеській області на подвір’ї житлового будинку пролунав вибух
Небезпечний предмет здетонував у дворі колишньої судді
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У неділю, 2 квітня, у дворі колишньої судді, стався вибух. Інцидент стався в місті Балта Одеської області.

Про це повідомляє Новини. LIVE з посиланням на "Думська".

Читайте також:

Джерела видання в правоохоронних органах повідомили, що вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило фасад і двері. Також від вибуху на землі утворилася воронка.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі подробиці події.

Нагадаємо, на Одещині в селі Сичавка вибухнула морська міна. Унаслідок вибуху пошкоджено бази відпочинку на березі моря.

Зазначимо, в Оперативному командуванні "Південь" наголошують, що загроза ракетних ударів залишається високою. Ворог продовжує тримати у Чорному морі кораблі споряджені "Калібрами".

Фото: Главком

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB