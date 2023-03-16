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В Одесской области нет сетевых ограничений поставок электроэнергии

16 марта 2023 12:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Свет есть во всех домах области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Пока генерации электроэнергии в энергосистеме страны достаточно для покрытия всего потребления. Так что Укрэнерго не доводит лимитов до ДТЭК. Все жители Одесской области со светом.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.

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"На Одесчине нет сетевых ограничений — это результат слаженной и профессиональной работы всех энергетиков. Напомню с начала февраля после масштабных аварий на энергообъектах, которые произошли в результате вражеских обстрелов в Одессе и в Одесском районе продолжались ограничения. Энергетики работали круглосуточно, для возвращения света", — отметил Дмитрий Григорьев.

Также генеральный директор ДТЭК Одесские электросети добавил, что для обеспечения стабильной работы критической инфраструктуры Одессы было передано 46 генераторов. Это позволило высвободить дополнительную мощность, чтобы обеспечить около 10 тысяч домохозяйств.

"Зеленая энергетика"

Ветровые и солнечные электростанции сыграли большую роль в стабилизации энергосистемы региона. Именно эти объекты генерации помогли получать дополнительные мегаватт/часы, распределяемые между клиентами.

Отметим, тяжелая зима, долговременные блекауты уже позади. Одесса и Одесский район получили наибольшие повреждения от вражеских обстрелов. Впрочем, сейчас блекауты не угрожают региону.

Пока лимиты от НЭК "Укрэнерго" отсутствуют. Однако при перегрузке сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах области. Они будут проходить согласно стабилизационным графикам. Проверить информацию о текущих отключениях и ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Напомним, в 2023 году ДТЭК планирует смонтировать более 60 тысяч умных счетчиков. Приборы учета появятся в Одессе, Подольском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах.

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